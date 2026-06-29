Lewis Hamilton afirmou que “não se espera ultrapassar um campeão pelo lado de fora”, em resposta ao pedido de Max Verstappen para que ele fosse penalizado pela disputa entre os dois no GP da Áustria de Fórmula 1.

Os rivais pelo polêmico título de 2021 reviveram antigas 'rusgas' em duas disputas na pista no Red Bull Ring, que Hamilton classificou como “muito divertidas”, já que ele conseguiu segurar Verstappen na volta 11 antes de ceder a posição ao piloto da Red Bull quando a disputa recomeçou na volta 22.

No duelo da volta 11, Max ultrapassou na curva 3, com Lewis retomando a posição na curva 4, enquanto o tetracampeão tentava ultrapassar pela parte externa da curva 6. O competidor da Ferrari deixou seu rival passar por cima da zebra depois de estar à frente no ponto de tangência da curva, o que forçou Verstappen a colocar duas rodas na brita antes de ceder a posição.

Esse momento de tensão levou Verstappen a pedir, pelo rádio da equipe, que Hamilton fosse penalizado, mas os comissários não tomaram nenhuma medida.

Quando informado de que Verstappen havia pedido que Hamilton fosse penalizado por sua manobra defensiva, Hamilton respondeu: “Ele saiu pela parte de fora. Você não espera ultrapassar um campeão pela parte de fora. Eu não esperaria contorná-lo por fora ali e manter a linha".

“Então, ele estava atrás no ápice [da curva] e, portanto, deveria ter recuado, mas não o fez. Deixei espaço suficiente para ele".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Verstappen, que não foi questionado especificamente sobre o incidente após a corrida, parecia indiferente à disputa, mais preocupado em perder tempo tentando alcançar o líder George Russell: “Eu estava diminuindo a diferença mesmo depois das disputas que tive com o Lewis. Foi legal, mas nos fez perder bastante tempo".

Quando a disputa entre os dois recomeçou após a primeira rodada de pit stops, Verstappen talvez tenha levado em conta o confronto inicial, pois optou por ficar por dentro na curva 6, o que lhe permitiu forçar Hamilton a abrir mais e assumir a posição.

No fim das contas, Hamilton sentiu que o monoposto da Ferrari não estava na briga pela liderança devido ao desequilíbrio do carro, o que prejudicou seu ritmo, e ele terminou em quinto lugar, a 26s do vencedor, Russell.

Embora Hamilton tenha reiterado seus comentários de que a Mercedes tem o melhor pacote do grid, ele também considerou que as atualizações da Red Bull, que chegaram na Áustria, fizeram uma grande diferença, o que permitiu a Verstappen conquistar o segundo lugar e seu melhor resultado da temporada até agora.

“Eles [a Red Bull] deram um grande salto neste fim de semana. Acho que devem ter trazido uma melhoria de três a quatro décimos”, disse Hamilton. “Três décimos vieram apenas da redução de peso no carro, o que é enorme".

“Considerando que eles estiveram tão próximos em algumas corridas, como em Mônaco, e estavam nove quilos acima do limite de peso, isso mostra que têm um bom carro e que conseguiram perder esse peso".

“Além disso, eles trouxeram várias melhorias, então serão uma força a ser levada em conta nas próximas corridas".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Um choque de realidade” para a Ferrari

Depois de passar da vitória em Barcelona para o quinto lugar na Áustria, Hamilton chamou o resultado de “um choque de realidade”, com a Ferrari buscando entender por que teve dificuldades no Red Bull Ring em comparação com a Mercedes e a Red Bull.

“Acho que não sabemos por que fomos tão competitivos no domingo em Barcelona. Acho que essa é uma pista muito favorável para mim. Escolhi uma estratégia que, com base na experiência, sabia que funcionaria. Com a degradação que tivemos, foi como em 2021”, explicou Hamilton.

“Mas hoje acho que fomos mais confrontados com a realidade, que é a de que ainda temos um bom carro, mas estamos atrás da Mercedes apenas em termos de ritmo".

“Eles simplesmente são mais rápidos e ainda precisamos continuar desenvolvendo. Isso não significa que não possamos diminuir essa diferença. Essa única vitória não significa que vamos vencê-los o tempo todo".

“Acho que é o contrário. Temos muito trabalho pela frente para tentar isso. Ainda precisamos continuar melhorando o desempenho do carro, principalmente a potência".

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