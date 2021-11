F1 - Hamilton: "Não gasto um segundo pensando em Verstappen"

Lewis Hamilton negou a suposta pressão que sente na disputa pelo título de 2021 da Fórmula 1 contra Max Verstappen, primeiro vez desde 2016 que o heptacampeão tem um adversário até o fim do campeonato desde o começo. Segundo ele, basta fazer o trabalho como deve ser feito que não terá problemas.

Atualmente, o piloto da Mercedes está na segunda colocação do mundial de pilotos, 12 pontos atrás do rival da Red Bull. Os próximos dois GPs - Cidade do México e São Paulo - tendem a favorecer a equipe austríaca e o holandês pode sair das corridas com 'uma mão na taça'.

"Eu não gasto um segundo pensando o que pode ser uma distração para ele e o que não pode [Verstappen], isso não me incomoda", disse Hamilton em entrevista à Sky Sports. "Se eu fizer meu trabalho no melhor das minhas habilidades, não tenho um problema."

"É desta forma que abordo. Meu primeiro título foi em uma jornada terrível, mas ele tem seis temporadas. Eu estava no meu segundo ano", acrescentou.

Lewis concordou que 2021 é desafiador, mas acredita que extraiu coisas boas do campeonato: "Eu esperava que seria uma montanha-russa. Tem sido incrível, é o ano mais difícil em muitos níveis, mas tiveram vários pontos positivos e estou aproveitando, mesmo nos dias difíceis."

