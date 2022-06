Carregar reprodutor de áudio

O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton acabou com os rumores de que poderia ficar de fora do GP do Canadá desta semana devido às dores nas costas sofrida com o porpoising em Baku, afirmando que não perderia a prova "por nada neste mundo".

Hamilton foi um dos pilotos mais afetados pelo porpoising durante o GP do Azerbaijão, saindo com dificuldades do carro devido às dores nas costas. Após a prova ele afirmou que rangia os dentes de dor.

Isso fez com que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, pedisse uma intervenção da FIA sobre o assunto, afirmando que "algo precisa ser feito", devido às preocupações sobre o bem-estar físico levantadas por alguns pilotos.

Quando questionado se temia que a dor poderia forçar Hamilton a perder a etapa de Montreal, Wolff disse: "Sim, definitivamente. Não vi ele ainda e não conversei com ele, mas é visível que não é mais algo apenas muscular".

Mas em uma publicação em seu perfil no Instagram, Hamilton atualizou sobre sua condição, dizendo que, apesar da prova em Baku ter sido "dura" e que tenha sofrido para dormir na última noite, não considera perder a etapa do Canadá.

"Minhas costas ainda doem um pouco, mas felizmente nada sério. Tive sessões de acupuntura e fisio com a Ang [Angela Cullen] e estou a caminho da sede da equipe, para trabalhar com eles em formas para melhorarmos".

"Temos que seguir lutando. Não há momento como o presente para isso. Estarei lá este fim de semana, não perderia por nada neste mundo. Desejo a todos um ótimo dia e semana".

A Mercedes é uma das equipes que mais sofre com o porpoising, fenômeno que surgiu na pré-temporada com o retorno do efeito solo na nova geração de carros. O ondulado circuito de Baku, combinado com a longa reta de alta velocidade fez com que vários pilotos tivessem problemas físicos, trazendo de volta o debate sobre a segurança ao redor das 'quicadas'.

Hamilton admitiu após a corrida que passou por "vários momentos em que não sabia se conseguiria terminar" por causa da dor em meio à sua luta para manter o controle do carro.

"Eu quase perdi o controle diversas vezes sob alta velocidade. A batalha contra o carro foi intensa. E, no fim, as últimas dez voltas, eu ficava dizendo a mim mesmo que conseguiria, que daria conta, só tinha que aguentar".

VÍDEO: Como explicar carro de Mick Schumacher partido ao meio em Mônaco?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: