Após comentar durante o GP de Las Vegas que vive sua pior temporada na Fórmula 1, o heptacampeão Lewis Hamilton buscou se retratar , afirmando que "não se arrepende" de se juntar à Ferrari em 2025, aproveitando para se retratar de ter dito recentemente que "não está animado" para 2026.

Em meio a uma classificação de pista úmida, Hamilton largou em último no GP de Las Vegas, algo inédito na carreira do britânico, recordista de poles da categoria. Após terminar em 10º na corrida, ele afirmou que se sentiu péssimo, acrescentando que 2025 tem sido "a pior temporada de todos os tempos e, não importa o quanto eu tente, ela continua piorando".

Após Las Vegas, ele também disse que "não estava ansioso" por 2026, quando a F1 deixará de usar os atuais carros com efeito de solo, com os quais Hamilton não se dá bem. No entanto, ao falar com a imprensa antes do GP do Catar deste fim de semana, ele voltou atrás em relação aos comentários que fez no calor do momento.

"Eu ficaria surpreso se os outros pilotos estivessem empolgados com o próximo ano no final de uma temporada - porque normalmente não se tem muita energia no final de uma temporada", disse ele. "Ansioso para passar um tempo com a família e outras coisas. Isso é apenas o calor da frustração. Muitas vezes, há muita frustração no final das provas, mas principalmente não vamos bem. Portanto, não, estou animado para ver o que a equipe vai construir no próximo ano e continuar a trabalhar com eles".

Hamilton, que ainda não marcou um pódio com sua nova equipe, acrescentou: "Eu me senti bem na Ferrari, há uma paixão incrível aqui dentro e há um bom foco para o próximo ano".

Perguntado se havia algum arrependimento em trocar a Mercedes pela Ferrari e assinar um contrato de longo prazo em Maranello, o piloto de 40 anos respondeu: "Eu não me arrependo da decisão que tomei ao entrar para a equipe. Sei que leva tempo para construir e crescer dentro de uma organização, e eu esperava isso".

