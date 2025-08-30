F1 - Hamilton: "Não sei onde podemos encontrar 8 décimos"
Mesmo assim, heptacampeão destacou certos avanços feitos pela equipe italiana
O retorno do heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton às pistas certamente não foi dos mais felizes. O otimismo do britânico na quinta-feira não se refletiu na pista, com um sexto lugar no segundo treino livre em Zandvoort e apenas o 14º na sessão que antecede a classificação deste sábado. E para o piloto da Ferrari, a diferença para as McLarens é grande e intransponível.
Zandvoort é uma pista em que a Ferrari teve dificuldades nas últimas temporadas, evidentemente cheia de características adversas para a Scuderia e, consequentemente, para os pilotos que precisam levá-los ao limite.
Hamilton também não foi exceção. Quase no último lugar da classificação no TL1, Lewis foi o melhor da dupla na sessão seguinte, embora a diferença para as McLarens seja tão grande que deixa pouco espaço para o entusiasmo.
"Não foi um dia tão ruim. Acho que estávamos progredindo, embora obviamente estejamos bem longe do topo, muito mais do que o normal, e a primeira volta foi muito boa, mas depois tivemos um pouco de dificuldade. Fizemos algum progresso durante o intervalo do almoço, então acho que melhoramos, mas ainda estamos um pouco longe, então temos algum trabalho a fazer durante a noite".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
Lewis foi o protagonista de várias rodadas ao longo do dia. Ele certamente não foi o único em uma pista que ofereceu pouquíssima aderência na primeira sessão e, mesmo na segunda sessão, não ofereceu muito mais nesse sentido.
"Acho que a primeira vez que rodei foi porque eu estava forçando demais. Acho que, no final, nem mesmo a qualidade da direção era a que queríamos, o carro é bastante imprevisível. Na segunda vez, bati na grama e perdi a traseira. Espero que isso não aconteça novamente".
Por fim, Hamilton explicou como conseguiu melhorar durante a segunda sessão de treinos livres. Depois de passar por algumas seções da pista, ele levou a Ferrari SF-25 ao sexto lugar. Mas os oito décimos que o separam dos carros cor de mamão parecem que permanecerão assim até o final do fim de semana.
"Bem, acho que antes do meu giro eu estava cerca de um décimo mais rápido, depois ganhei mais um décimo e meio na última curva, então preciso melhorar nesse ponto e acho que então teremos algum trabalho a fazer com a configuração, então acho que estamos em um bom ritmo, mas por alguma razão eu realmente não sei se podemos encontrar oito décimos, eu realmente não sei, mas faremos o nosso melhor", concluiu Lewis.
