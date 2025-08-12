Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Hamilton nega estar dando "ordens" à Ferrari após decepções

Equipe encaminhou um documento completo com ideias e conselhos para a equipe

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

O início da temporada de Lewis Hamilton está sendo completamente diferente do que o piloto imaginava que seria o seu sonho de pilotar pela Ferrari na Fórmula 1. O piloto enviou documentos falando sobre suas reclamações e descontentamentos com o carro em 2025.

O heptacampeão teve um fim de semana bastante difícil no GP da Hungria, com uma classificação difícil e uma corrida travada. Depois disso, ele juntou todos seus dados e 'conselhos' em um documento que foi enviado à fábrica da Ferrari para análise.

Hamilton está empenhado em não permitir que a equipe termine a temporada de maneira negativa, apesar de estarem em segundo na classificação de construtores, a Mercedes estava a apenas 36 pontos.

Apesar de seus pedidos e documento encaminhado para a Scuderia, Hamilton continua defendendo que não está tentando dar ordens à equipe de Maranello. Na verdade, seriam apenas indicações e ideias de como eles podem evitar piora na situação.

"Não dei ordens à equipe", explicou à mídia, segundo informações da Motorsport Week.

"Apenas compartilhei ideias no sentido de: 'E se fizermos isso? Já tentaram dessa forma? Esse caminho pode ajudar a melhorar algumas áreas do carro'. É sobre conversar. Fred [Vasseur] sempre está aberto para ouvir a opinião dos pilotos".

Livia Veiga Fórmula 1
Artigo anterior F1 - Ralf Schumacher: Wolff não desistirá de contratar Verstappen

Livia Veiga
Filtros