Lewis Hamilton negou que exista um problema de confiança dentro da Ferrari, apesar de ter contrariado decisões estratégicas da equipe em duas das últimas quatro etapas da Fórmula 1.

Às vésperas do GP de Las Vegas, o heptacampeão mundial afirmou que as situações foram consequência de falhas de comunicação e garantiu que mantém uma boa relação com seu engenheiro de corrida, Carlo Santi.

"Definitivamente, não é uma questão de confiança. Estamos constantemente trabalhando para melhorar nossa comunicação", afirmou Hamilton.

"Tem sido muito melhor neste ano. Carlo tem feito um trabalho incrível e, nessas duas ocasiões específicas, principalmente na última, eu simplesmente não tinha as informações de que precisava".

"Recebi a orientação no último minuto. Vamos continuar trabalhando nos nossos processos. Estamos muito unidos em relação ao que está funcionando e à direção que estamos seguindo".

As declarações surgem após o britânico contrariar orientações da Ferrari nos GPs de Singapura e São Paulo, decisões que acabaram prejudicando seus resultados.

Em Singapura, Hamilton optou por permanecer na pista durante um período de safety car virtual, contrariando a orientação de realizar um pit stop.

Com os pneus desgastados, perdeu a chance de disputar o pódio e terminou a corrida na sexta colocação. Posteriormente, o piloto pediu desculpas pela decisão.

Já no GP de São Paulo, o heptacampeão decidiu continuar com pneus slick, utilizados para pista seca, mesmo com a intensificação da chuva.

A escolha provocou uma derrapada na última curva do circuito de Interlagos, antes de Hamilton finalmente entrar nos boxes na volta seguinte. O britânico terminou a prova em nono.

Os episódios alimentaram especulações sobre possíveis tensões internas na Ferrari, especialmente em uma temporada marcada por disputas entre Hamilton e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Apesar das dificuldades recentes, o desempenho do britânico em 2026 representa uma evolução em relação ao seu primeiro ano com a equipe italiana. Com três etapas restantes, Hamilton ocupa a quarta posição no Mundial de Pilotos, com 261 pontos, superando os 156 conquistados ao longo de toda a temporada de 2025.

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