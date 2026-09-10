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F1: Hamilton nega ter pedido prioridade sobre Leclerc na Ferrari

Heptacampeão descarta pedir status de número 1 para brigar pelo título e defende cooperação na pista com o monegasco para colocar a equipe no pódio

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton afirmou que não está pedindo à Ferrari tratamento especial em relação aos duelos com Charles Leclerc para voltar a disputa pelo título de 2026 da Fórmula 1.

O editor recomenda:

A batida e abandono de Leclerc do GP da Itália significa que ele está agora 112 pontos atrás do líder do campeonato, Kimi Antonelli, com um máximo de 258 pontos a serem conquistados nas últimas 10 etapas – supondo que as corridas finais não sejam afetadas pelo conflito no Oriente Médio.

Já a diferença de Hamilton é de 'apenas' 76 pontos, então o heptacampeão mundial tem chances mais realistas – por mais remotas que sejam – de ser um candidato na disputa pelo título.

No entanto, quando questionado se era hora da Scuderia concentrar todos os seus esforços nele e de Leclerc apoiá-lo, Hamilton retrucou: “Na verdade, não é bem isso que venho pedindo".

“Trata-se, na verdade, apenas de garantir que estejamos atuando da maneira certa para assegurar o melhor resultado para a equipe. Em vez de trabalharmos uns contra os outros e terminarmos em quarto e quinto, talvez possamos trabalhar juntos e conquistar um pódio, somando mais pontos".

A consistência tem mantido Hamilton na disputa pelo título até agora, já que ele é o único piloto a ter terminado todos os GPs entre os 10 primeiros; na verdade, ele nunca ficou fora do top 6. 

Mas o britânico está dolorosamente ciente do domínio das 'Flechas de Prata' em termos de velocidade pura, com a Ferrari ainda sem conquistar uma única pole position em 2026; a discrepância decorre, em grande parte, da unidade de potência.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Se você observar a última corrida, a Mercedes,estava seis décimos mais rápida por volta nas retas”, destacou Hamilton. “Na maioria das outras pistas, a diferença era de três ou quatro décimos. Estávamos perdendo apenas nas retas".

“Acho que fizemos um ótimo trabalho, considerando que tínhamos essa desvantagem, e continuamos aprimorando o carro. Fizemos melhorias no motor. Sabíamos que a última atualização [do motor] não seria uma solução milagrosa e não iria eliminar completamente essa diferença. Mas, para mim, é muito positivo ver que estamos avançando continuamente. Eles são simplesmente muito, muito rápidos, e não é fácil".

“Como eu disse, em vez de focar neles – eles não são o meu foco no momento –, acho que nosso foco deve ser apenas em como podemos dar o nosso melhor e ter o melhor desempenho em nossos finais de semana, porque haverá finais de semana em que eles estarão excepcionais e haverá finais de semana em que talvez eles cometam erros.

“Desde que nos concentremos apenas em nossa consistência e tentemos otimizar nossos finais de semana, talvez haja um momento em que possamos tirar proveito, talvez, das falhas deles", concluiu.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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