Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Hamilton: Negatividade da mídia impactou equipe da Ferrari

Falta de desempenho da Scuderia tem sido alvo de críticas da mídia, e o heptacampeão revelou que isso afetou seus colegas

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton afirmou que as críticas da mídia impactaram fortemente os membros da equipe de Fórmula 1 da Ferrari, em meio a uma temporada difícil para o time de Maranello.

Leia também:

Embora a equipe tenha sido cautelosa ao definir publicamente as metas para 2025, as expectativas eram altas depois de ter perdido o título de construtores de 2024 por apenas 14 pontos para a McLaren.

A Ferrari acabou não vencendo nenhuma corrida em 2025 – o que provavelmente não mudará neste fim de semana em Abu Dhabi – com Hamilton nem sequer alcançando o pódio.

A Scuderia é muito cobrada pela mídia italiana, a ponto da demissão do chefe da equipe Frederic Vasseur ter sido especulada em veículos da imprensa italiana renomados como La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera em junho – no entanto, a situação aparentemente não se trata apenas de Vasseur, mas impacta a equipe como um todo.

“A negatividade que está constantemente na mídia e tudo mais, isso os afeta,” apontou Hamilton. “Eles chegam em casa para suas esposas e elas dizem ‘estão falando isso sobre onde você trabalha’, e eu tenho certeza que isso é difícil, e as crianças, e todas essas coisas. Então, há um enorme impacto em muitas pessoas".

Quando os comentários do heptacampeão foram mencionados de forma vaga a Vasseur – descrito como “um sentimento um pouco negativo na equipe, principalmente por causa dos comentários da mídia, mas também por outras razões” – o francês insistiu que o time precisava manter o foco na tarefa em mãos.

“Com certeza, isso não ajuda, mas é nosso trabalho saber que fazemos bons resultados,” disse ele. “Muitas vezes você é campeão mundial, está em uma fase difícil, não está em lugar algum, mas como equipe temos que ficar na nossa bolha e tentar tirar o melhor do que temos".

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto por: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

“Com certeza você tem altos e baixos, com certeza tem que lidar com esse tipo de situação, mas Max conseguiu fazer isso. Ele ficou [P8] no treino em Budapeste, foi [P9] na corrida, e depois começou a vencer corridas. Isso significa que você pode se recuperar".

A situação da Ferrari foi agravada pelo seu declínio no fim da temporada; a equipe saiu da briga pelo segundo ou até terceiro lugar no campeonato de construtores após interromper o desenvolvimento do carro de 2025 já no final de abril para focar nas novas regulamentações técnicas da F1 para 2026.

“O desenvolvimento não foi um problema,” insistiu Hamilton. “Eu queria que eles passassem para o carro do próximo ano. Queria garantir que começássemos cedo".

Ainda assim, ambos os pilotos da Ferrari mostraram-se abatidos na sala de imprensa do GP do Catar, com o SF-25 ainda mais instável do que o habitual na pista de Losail, e não esconderam seu pessimismo.

“Eu entendo a frustração deles,” garantiu Vasseur. “E acredite, se você me perguntasse isso quando estou no muro dos boxes no fim da sessão, acho que responderia provavelmente com as mesmas palavras. E entendo a frustração deles no espaço da TV. Agora o mais importante é quando eles estão de volta à garagem com os mecânicos, os engenheiros, para tentar encontrar uma solução".

Reportagem adicional de Cihangir Perperik e Stuart Codling

