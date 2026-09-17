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F1 - Hamilton: "Nunca pedi para que ninguém da minha equipe fosse substituído"

Heptacampeão postou texto nas redes sociais esclarecendo rumores envolvendo um suposto pedido dele para a Ferrari

Redação Motorsport.com
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Frederic Vasseur, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Por mais que a relação entre Lewis Hamilton e a Ferrari tenha melhorado significativamente em 2026, rumores envolvendo o piloto e a equipe italiana continuam surgindo. Agora, o heptacampeão da Fórmula 1 veio a público desmentir boatos de que ele teria pedido a saída de membros da Scuderia.

O editor recomenda:

Após uma difícil temporada de estreia e adaptação em Maranello em 2025, o desempenho de Hamilton apresentou evolução este ano, coroado com sua primeira vitória em um GP com a Scuderia em Barcelona. No entanto, rumores da mídia italiana sobre bastidores tumultuados voltaram a ganhar força.

Nos stories do perfil do Instagram, Hamilton publicou um texto negando qualquer boatos sobre um possível pedido de substituição de membros da Ferrari.

"Vi algumas das matérias que saíram por aí e quero esclarecer isso aqui", começou Lewis. "Eu nunca pedi para que ninguém da minha equipe fosse substituído. Todos com quem trabalho se dedicam ao máximo todos os dias, e é essa dedicação que nos faz seguir em frente".

O britânico afirmou que se esforça para tentar apoiar quem trabalha ao lado dele: "Sempre tento empoderar e incentivar as pessoas a darem o seu melhor ou, pelo menos, a enxergarem o seu próprio potencial".

"Posso nem sempre conseguir, mas essa é a minha intenção e o meu propósito aqui. Todos nós trabalhamos juntos e continuaremos assim". 

Entenda os rumores

Segundo o Corriere della Sera, Hamilton teria pedido a substituição de membros da equipe, mas o jornal italiano não identificou quais funcionários específicos da Ferrari o piloto teria pedido para trocar, mas destacou que Lewis expressou frustrações com a execução das últimas corridas.

No GP da Holanda, em agosto, por exemplo, Hamilton manifestou sua insatisfação pelo rádio da equipe por a Ferrari mantê-lo atrás de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, por tempo demais durante a disputa pelo pódio.

Em seguida, em Monza, o heptacampeão mundial não ficou satisfeito com a batida provocada por Leclerc na primeira volta, afirmando que cabia ao chefe de equipe, Fred Vasseur, apaziguar a situação.

O Corriere della Sera chegou a afirmar que a relação de Hamilton com Vasseur — com quem conquistou o título da GP2 em 2006 — teria ficado estremecida, mas todas essas especulações foram desmentidas pelo britânico.

Colaboração de Ed Hardy

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