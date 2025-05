Max Verstappen é pai pela primeira vez. Ele não compareceu ao dia de mídia no GP de Miami de Fórmula 1 e, na manhã desta sexta-feira (02) fez um post nas redes sociais anunciando o nascimento da bebê, Lily. Seus "colegas de trabalho" o enviaram felicitações, incluindo o rival de 2021, Lewis Hamilton.

"Parabéns a ele. Falei com ele brevemente na Arábia Saudita e vi como ele estava animado", revelou Hamilton à margem do fim de semana da corrida. "Isso é algo muito especial. Desejo a ele tudo de bom."

Nico Hülkenberg, companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto, que atualmente corre na Sauber, é o único pai no grid da F1 desde que Sergio Pérez e Kevin Magnussen saíram da categoria no fim do ano passado.

Quando perguntado se agora ele pode dar dicas de fraldas para Max Verstappen, o piloto alemão ri: "Espero que ele [o bebê] durma bem. Minha esposa e eu tivemos sorte com isso. Um novo mundo se abre para ele e muitas coisas bonitas andam de mãos dadas."

A pergunta crucial: você diminui o ritmo como pai?

É claro que a pergunta das perguntas surge automaticamente entre os pilotos: você diminui o ritmo quando é pai? "Isso é um mito", diz Hülkenberg. "Algumas pessoas acreditam nisso, mas eu pessoalmente acho o contrário. Assim que você se senta no carro e abaixa a viseira, fica tão concentrado que se esquece de todo o resto. Na verdade, eu mesmo experimento a paternidade como uma vantagem. Isso me dá muito fora do meu trabalho na F1, que sinto que me ajuda."

A questão de saber se a paternidade tem um impacto sobre o desempenho surge repetidas vezes - no passado recente, com Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen e Romain Grosjean.

George Russell não acredita que Verstappen ficará mais lento por causa disso: "É um momento muito especial ter um filho, então desejo a eles tudo de bom. Como Nico apontou, acrescenta algo à vida de muitas pessoas. Eu mesmo vejo isso com meus sobrinhos e sobrinhas. Claro, eles não são meus filhos, mas gosto muito de passar tempo com eles. E vimos pilotos com filhos ganharem campeonatos no passado, então não vejo por que algo mudaria com Max profissionalmente agora".

Max Verstappen com sua parceira Kelly Piquet Foto: Motorsport Images

Russell recebeu apoio de Bortoleto no que diz respeito a este último. "Tenho certeza de que nada mudará para ele como piloto agora que ele é pai", disse o brasileiro ao Motorsport.com, entre outros. "Isso não vai atrasá-lo. Um pouco mais rápido! Não, nada muda para ele nessa área."

E o que diz o próprio Verstappen? Não houve nenhum comentário público sobre isso recentemente. O holandês já enfatizou no passado que mantém sua vida privada estritamente separada do esporte. Uma coisa é certa: Verstappen entrou para um novo clube - o de pilotos com filhos. E, pelo menos de acordo com Hülkenberg, isso não é uma desvantagem, mas talvez até mesmo o início de uma versão mais madura do tetracampeão mundial. "Tenho certeza de que ele vai gostar", promete.

