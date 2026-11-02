F1: Hamilton pede "conversas sérias" após confronto com Leclerc no México
Heptacampeão mundial acredita que disputa inicial com Charles foi desnecessária e custou vitória à Ferrari
Lewis Hamilton alertou que a Ferrari terá "conversas sérias" nos bastidores após seu confronto com o companheiro de equipe Charles Leclerc na primeira volta do GP da Cidade do México. O heptacampeão argumenta que isso custou a vitória à equipe em mais uma etapa da Fórmula 1.
Hamilton largou da pole e manteve a liderança até a curva 1, mas Leclerc tentou ultrapassá-lo de forma agressiva na curva 4. Ambos os pilotos saíram da pista, com Leclerc saindo da curva à frente ao cortar a curva pela grama.
Leclerc recebeu uma penalidade de cinco segundos após o incidente e, quando a cumpriu durante sua parada nos boxes, Max Verstappen assumiu a posição à sua frente. O piloto da Red Bull acabou vencendo, e Hamilton terminou em segundo, à frente de Kimi Antonelli.
Depois de elogiar o novo campeão, Hamilton abordou o assunto que os fãs da Ferrari estavam esperando.
"No fim das contas, foi isso que nos fez perder a vitória hoje", disse ele. "Acho que, com certeza, precisamos ter conversas sérias nos bastidores".
Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Ele também disse que os pilotos haviam discutido a largada da corrida em uma reunião antes do GP: "Quero dizer, na reunião dos pilotos discutimos que, assim que você sai da pista na primeira curva, precisa devolver a posição, obviamente".
"No ano passado, recebi uma penalidade de 10 segundos por essa mesma manobra que ele fez", acrescentou Hamilton.
Em 2025, Hamilton recebeu 10 segundos de penalidade após sair da pista na curva 4 enquanto disputava com Verstappen e voltar à pista à frente do holandês.
Desta vez, os comissários afirmaram que a penalidade base de 10 segundos havia sido reduzida devido a circunstâncias atenuantes. Eles determinaram que ambos os carros haviam entrado na curva em velocidade excessiva para permanecerem na pista e que Leclerc "não tinha o direito de reivindicar a curva".
"A diretriz básica para a penalidade é de 10 segundos; no entanto, como circunstância atenuante, considera-se o fato de que o carro 44 também saiu da pista pelo lado interno do carro 16, e isso ocorreu no início da primeira volta", dizia a decisão dos comissários.
Apesar da frustração, Hamilton acredita que a corrida mostrou o quanto a Ferrari evoluiu.
"O lado bom é que a equipe está trabalhando muito duro. Melhoramos bastante nosso carro. É ótimo estar aqui. Sabe, estamos usando o motor antigo neste fim de semana também. Então, bom resultado, bons pontos. É uma pena não termos conquistado a vitória, mas, sabe, às vezes a gente ganha, às vezes perde".
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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