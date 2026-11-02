Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista

F1: Antonelli é campeão mundial e Verstappen alcança a vice-liderança; Confira como fica o campeonato após GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão mundial e Verstappen alcança a vice-liderança; Confira como fica o campeonato após GP do México
Fórmula 1 GP do México

F1: Hamilton pede "conversas sérias" após confronto com Leclerc no México

Heptacampeão mundial acredita que disputa inicial com Charles foi desnecessária e custou vitória à Ferrari

Alex Harrington
Publicado:
Add as a preferred source

Lewis Hamilton alertou que a Ferrari terá "conversas sérias" nos bastidores após seu confronto com o companheiro de equipe Charles Leclerc na primeira volta do GP da Cidade do México. O heptacampeão argumenta que isso custou a vitória à equipe em mais uma etapa da Fórmula 1.

Leia também:

Hamilton largou da pole e manteve a liderança até a curva 1, mas Leclerc tentou ultrapassá-lo de forma agressiva na curva 4. Ambos os pilotos saíram da pista, com Leclerc saindo da curva à frente ao cortar a curva pela grama.

Leclerc recebeu uma penalidade de cinco segundos após o incidente e, quando a cumpriu durante sua parada nos boxes, Max Verstappen assumiu a posição à sua frente. O piloto da Red Bull acabou vencendo, e Hamilton terminou em segundo, à frente de Kimi Antonelli.

Depois de elogiar o novo campeão, Hamilton abordou o assunto que os fãs da Ferrari estavam esperando.

"No fim das contas, foi isso que nos fez perder a vitória hoje", disse ele. "Acho que, com certeza, precisamos ter conversas sérias nos bastidores".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ele também disse que os pilotos haviam discutido a largada da corrida em uma reunião antes do GP: "Quero dizer, na reunião dos pilotos discutimos que, assim que você sai da pista na primeira curva, precisa devolver a posição, obviamente".

"No ano passado, recebi uma penalidade de 10 segundos por essa mesma manobra que ele fez", acrescentou Hamilton.

Em 2025, Hamilton recebeu 10 segundos de penalidade após sair da pista na curva 4 enquanto disputava com Verstappen e voltar à pista à frente do holandês.

Desta vez, os comissários afirmaram que a penalidade base de 10 segundos havia sido reduzida devido a circunstâncias atenuantes. Eles determinaram que ambos os carros haviam entrado na curva em velocidade excessiva para permanecerem na pista e que Leclerc "não tinha o direito de reivindicar a curva".

"A diretriz básica para a penalidade é de 10 segundos; no entanto, como circunstância atenuante, considera-se o fato de que o carro 44 também saiu da pista pelo lado interno do carro 16, e isso ocorreu no início da primeira volta", dizia a decisão dos comissários.

Apesar da frustração, Hamilton acredita que a corrida mostrou o quanto a Ferrari evoluiu.

"O lado bom é que a equipe está trabalhando muito duro. Melhoramos bastante nosso carro. É ótimo estar aqui. Sabe, estamos usando o motor antigo neste fim de semana também. Então, bom resultado, bons pontos. É uma pena não termos conquistado a vitória, mas, sabe, às vezes a gente ganha, às vezes perde".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Principais comentários
Mais de
Alex Harrington

F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko classifica nova autobiografia de Horner como “coleção de inverdades”

F1: Verstappen vê Red Bull "menos estressante" após saída de Horner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen vê Red Bull "menos estressante" após saída de Horner

F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Empresários de Pérez conversam com a Williams enquanto futuro de Sainz permanece incerto, diz site
Mais de
Lewis Hamilton

Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Hamilton se torna quinto pole mais velho da F1 com primeiro P1 no grid pela Ferrari: "Quando há vontade, há um caminho"

F1: Por que Ferrari não correspondeu às expectativas na classificação do GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que Ferrari não correspondeu às expectativas na classificação do GP dos Estados Unidos?

F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA
Mais de
Ferrari

F1: Russell aponta vantagem da Ferrari no México, mas Leclerc rebate favoritismo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Russell aponta vantagem da Ferrari no México, mas Leclerc rebate favoritismo

F1: Leclerc vira segundo piloto com mais pódios pela Ferrari; veja lista

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc vira segundo piloto com mais pódios pela Ferrari; veja lista

F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Últimas notícias

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto herda P10 do GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico