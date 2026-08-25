F1 - Hamilton pede desculpas à Ferrari por rádio "acalorado" na Holanda: "Não foi a melhor versão de mim"
Heptacampeão foi as redes sociais para falar sobre o próprio comportamento durante prova em Zandvoort
Lewis Hamilton utilizou as redes sociais para pedir desculpas à Ferrari pela maneira como reagiu no rádio durante o GP da Holanda de Fórmula 1, no último fim de semana. Segundo o heptacampeão, ele "não foi a melhor versão" de si mesmo, prometendo "ser melhor" no futuro.
Hamilton não escondeu a frustração com a falta de atualizações de estratégia da Ferrari durante a segunda metade da corrida em Zandvoort, especialmente ao ficar preso atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc, que era mais lento que o britânico com pneus mais velhos. “Ótima maneira de perder tempo, pessoal, bom trabalho,” disparou sarcástico pelo rádio quando o monegasco finalmente parou nos boxes na volta 43.
Porém, esse não era o plano original da Scuderia. O planejamento era parar Leclerc mais cedo, mas foi preciso estender o stint por mais uma volta para evitar tráfego. Ao mesmo tempo, o plano para Hamilton era permanecer na pista até o fim da corrida, mas Vasseur explicou que a Ferrari não queria alertar as rivais sobre sua estratégia, então decidiu não comunicá-la imediatamente.
Após a corrida, a qual o britânico terminou na quarta colocação, Hamilton ainda disse que a Ferrari tinha muito que fazer em relação à execução dos fins de semana, apontando a Mercedes como uma fonte de inspiração.
Agora, por meio de uma postagem no Instagram, o heptacampeão pediu desculpas à equipe pelas falas acaloradas pelo rádio, admitindo não ter sido "a melhor versão de mim". O britânico ainda aproveitou a oportunidade para destacar ter "um orgulho enorme de todos que estão na fábrica e que continuam trazendo atualizações" para o carro.
"Um fim de semana difícil, mas saímos dele com pontos valiosos para a equipe e sinais de que estamos caminhando na direção certa.
Tenho um orgulho enorme de todos que estão na fábrica e que continuam trazendo atualizações, encontrando desempenho e nos fazendo avançar. Para a equipe na pista, obrigado. O comprometimento e o esforço de vocês nunca passam despercebidos.
Ainda temos trabalho a fazer, especialmente em uma volta rápida, mas continuaremos trabalhando duro, aprendendo e melhorando juntos.
Ouvi novamente alguns dos meus comentários pelo rádio e na TV. No calor do momento, a frustração pode transparecer, especialmente quando você se importa tanto quanto eu. Mas aquela não foi a minha melhor versão. Eu assumo a responsabilidade por isso e vou fazer melhor. Essa paixão vem da minha crença nesta equipe, nas pessoas que fazem parte dela e no que estamos construindo juntos.
A direção está clara. A confiança está presente. E a luta definitivamente continua.
Obrigado por continuarem ao nosso lado e ao meu lado. Vamos continuar construindo, pressionando e lutando.
Estamos chegando".
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