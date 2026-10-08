F1 - Hamilton: Pilotos mais jovens estão “cada vez mais cautelosos” sobre correr na chuva

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton apontou que nem todos os pilotos de Fórmula 1 têm a mesma abordagem em relação às corridas na chuva, com os jovens ficando “cada vez mais cautelosos” sobre pilotarem em pista molhada.

Sepang marcou a primeira corrida com chuva dos carros novos de 2026, já que um temporal encharcou a pista pouco antes do horário previsto para o início da prova.

A largada foi atrasada em 40 minutos devido às condições climáticas adversas, depois do que todos os carros foram equipados com pneus intermediários em vez dos compostos de chuva – e vários deles sofreram uma infame falha de software.

“As corridas na chuva não são mais como costumavam ser, com certeza”, comentou Hamilton. “Tive grandes corridas, 2008, na chuva – no fim das contas, naquela época tínhamos mais testes, tínhamos pneus melhores para a chuva, porque conseguíamos, acho, desenvolver mais com a Bridgestone naquele tempo".

“Eu adoro correr na chuva, pessoalmente. Acho que os caras que comandam o show são muito mais cautelosos, mas, por outro lado, os jovens pilotos que estão chegando são cada vez mais cautelosos".

"Nós, pilotos da velha guarda, ficamos tipo: ‘Vamos correr’, e mais jovens ficam tipo: ‘Não vamos correr’. Então eles [direção de prova] recebem duas informações diferentes, e também são supercautelosos".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Então é aí que eu fico: ‘Vamos em frente’, em condições extremas. Porque é aí que realmente conseguimos nos testar. É mais arriscado? Absolutamente".

“Quando eu estava com pneus slick [na Malásia], também era nas condições mais complicadas, mas eu adoro esse desafio. E é isso que é correr, quando você precisa pilotar no limite, no sentimento, e é realmente aí que você pode fazer a diferença. E, no fim, foi aí que eu fiz a diferença na chuva".

Carlos Sainz pessoalmente acredita que o tempo de escolha da direção de prova foi perfeito na Malásia: “Do meu lado, o momento em que a FIA deu a luz verde para correr, para mim, foi correto, considerando o quanto estava chovendo”, disse o espanhol. “Acho que todos concordamos que estava chovendo demais para correr".

“E o momento em que eles deram a luz verde para correr foi perfeito – ou o correto. Nós apenas tentamos e falhamos, mas não porque não quiséssemos correr na chuva, e sim porque algum fator externo, como o software, falhou. Mas, se chover, a chuva é bem-vinda e isso, na verdade, me dá uma chance melhor de fazer algo neste fim de semana".

Depois de sair para a brita na volta de formação, Hadjar disse que as novas unidades de potência, que dependem muito de energia elétrica, não facilitaram a pilotagem na chuva.

“Há dois problemas”, disse o francês sobre seu erro. “Há o problema do software, em que você não sabe realmente quando a potência vai entrar, e a chuva. Não é o ideal. Além disso, simplesmente pareceu que os pneus intermediários não conseguem lidar muito bem com água acumulada. Então a pista, no máximo, precisa estar apenas molhada e consistente".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Mas não foi assim que eu cresci – para mim, você coloca pneus de chuva em uma pista molhada e simplesmente pilota; e agora é difícil, é tipo: ‘Tenho que evitar essa poça’, tudo isso. Você simplesmente precisa de algo melhor".

O problema com os pneus de chuva é que eles normalmente não são tão competitivos quanto os intermediários, e as condições em que eles de fato seriam úteis tendem a ser consideradas extremas demais para correr.

No que diz respeito ao problema de software, nem todos concordam que seja algo tão grande. “É muito mais fácil do que eu pensava, porque você consegue controlar a quantidade de quilowatts que recebe – que tipo de entrega você recebe”, disse Sergio Pérez, de 36 anos, que pilota um Cadillac com motor Ferrari, enquanto Hadjar corre com uma unidade Red Bull Ford.

“Então, basicamente, é como na estrada, você basicamente controla quanto quer, então cabe ao piloto decidir quanto consegue aguentar na entrega. Você pode ir de 350kW para 250kW, 200kW".

As corridas no molhado podem voltar a ser tema neste fim de semana no GP de Singapura, com chance de chuva ao longo do evento.

Reportagem adicional de Filip Cleeren, Ronald Vording e Jake Boxall-Legge

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