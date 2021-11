Lewis Hamilton nunca escondeu que sua maior inspiração é o tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Suas referências ao brasileiro sempre o acompanharam desde o início da carreira. No Brasil, em preparação para o GP de São Paulo no fim de semana, o piloto da Mercedes fez questão de reproduzir uma arte em que aparece ao lado de Senna na reta principal do Autódromo de Interlagos.

“Minha maior inspiração. Era a forma como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas, mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana”

A Mercedes também aproveitou para exibir a pintura do modelo de capacete que Hamilton usará em Interlagos, com faixas verde, amarela e azul no casco do piloto.

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

