Após mais um incidente com Charles Leclerc na temporada 2026 da Fórmula 1, Lewis Hamilton demonstrou confiança de que ambos encontrarão uma maneira de evitar novos problemas nas disputas internas da Ferrari. Às vésperas do GP do Catar, o britânico ressaltou que as dificuldades enfrentadas pela equipe podem servir de aprendizado para os dois pilotos.

Questionado se ainda acredita que ele e Leclerc podem conviver na Ferrari sem que haja uma hierarquia entre os pilotos, Hamilton comentou: “Sim, acredito. Vamos resolver isso. No fim das contas, somos companheiros de equipe e acho que sempre aprendemos com essas experiências, embora talvez não pareça necessariamente assim. Mas haverá aprendizados que tiraremos deste período difícil.”

“Ainda acredito em tudo o que estamos construindo e naquilo em que estamos trabalhando nos bastidores. Viemos para cá com o objetivo de levar a Ferrari de volta ao topo.”

O contato entre os dois pilotos durante o GP de Las Vegas, pelo qual Leclerc foi considerado responsável pelos comissários, ocorreu poucas semanas depois de outro incidente entre eles, quando disputavam a liderança no México. Em ambas as ocasiões, o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, manifestou sua insatisfação com os acontecimentos.

“Você realmente aprende nos momentos mais difíceis. E estes são definitivamente momentos muito, muito desafiadores para Fred, Charles e para mim. Mas acho que são nesses momentos que você realmente aprende e se aproxima mais por meio de conversas, da comunicação e dessas reuniões”, acrescentou Hamilton.

O heptacampeão revelou que ele e Leclerc já analisaram detalhadamente as disputas que protagonizaram ao longo da temporada, incluindo o incidente em Monza. Entretanto, o britânico considera que estabelecer regras rígidas de conduta não seria suficiente para contemplar todas as situações que podem surgir durante uma corrida.

“Você nunca pode abranger tudo, porque cada cenário é diferente. Mas certamente pode analisar cada corrida, curva por curva, e discutir as coisas, o que Charles e eu fizemos.”

“Mas sempre haverá algo novo que talvez você não tenha previsto. Você também precisa usar seu instinto e, acima de tudo, sempre precisa ter a equipe em mente. Falando por mim, quando estou pilotando, quando estou atacando, independentemente de quem esteja na pista, estou sempre pensando: ‘OK, como isso vai impactar todos que estão por trás de mim, em termos de equipe?’. Então, realmente tento ser o mais responsável possível e tomar a melhor decisão quando estou atacando, eu acho.”

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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