O heptacampeão Lewis Hamilton acredita que a pressão de se colocar na luta pelo primeiro título na Fórmula 1 pode ter um impacto em seu rival, o piloto da Red Bull Max Verstappen.

Com a dupla saindo da segunda colisão entre eles, agora no GP da Itália em Monza, Hamilton sugere que um elemento no caminho de sua rivalidade que acabou se colocando são as vastas experiências diferentes que ambos têm.

Enquanto Hamilton já possui sete títulos, sendo que em três deles as disputas foram mais intensas, a disputa de Verstappen neste ano é a sua primeira de fato desde os anos de kart.

E, enquanto o piloto da Mercedes esteja ciente do que tenha atravessado em seus primeiros anos na F1, Hamilton acha que existam fatores que possam estar pesando nos ombros de Verstappen.

"Obviamente ele não irá admitir, e eu não vou assumir nada, mas me lembro como foi a primeira vez em que disputei um título, e definitivamente algumas coisas se acumularam", disse. "Foi difícil. Intenso. Eu passava por muitas emoções, e nem sempre lidei com isso do melhor modo. E isso é algo esperado".

"Há uma grande pressão: você está trabalhando com uma grande equipe. Há muita expectativa de si próprio e pressão, porque o desejo de vencer é enorme. Então entendo e simpatizo com isso. Mas sei que seguiremos crescendo a partir disso".

Lewis Hamilton, Mercedes

Hamilton acredita que a experiência seja um fator crítico nessas batalhas próximas, especialmente ao saber quando não manter uma luta em uma curva.

"Todos temos que ser espertos, e saber que há um momento em que você não vai fazer a curva, e que você precisa garantir que seguirá vivo para lutar pela próxima. E é com a experiência que você encontra esse balanço, você sabendo que não vai ganhar tudo em uma curva".

"Como disse, eu sei como é lutar pelo seu primeiro título, e a sua vontade por isso. E você passa por diferentes emoções e experiências nesse momento".

Hamilton confirmou ainda que não teve impactos maiores das dores no pescoço que ficou após a batida em Monza, com o pneu traseiro direito de Verstappen acertando seu capacete.

