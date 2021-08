Lewis Hamilton parecia próximo de garantir mais uma pole position na temporada 2021 da Fórmula 1, agora no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Mas o heptacampeão foi surpreendido nos segundos finais do Q3 por Max Verstappen, que terminou com a pole, e um voador George Russell, que o jogou para a terceira posição.

Nas entrevistas para a transmissão internacional após o fim da classificação, Hamilton foi questionado sobre as condições da pista e a dificuldade de guiar o carro da Mercedes, já que as imagens mostravam o quanto ele patinava.

"Foi um dia muito difícil, para todos acredito, então tentei me manter positivo, focado e calmo. Mas parabéns a Max, ele fez um trabalho ótimo no fim. A minha primeira volta foi realmente boa. Na segunda, acabei sofrendo um pouco mais. E um ótimo trabalho para George, fantástico".

Questionado sobre estratégias de pneu para amanhã, Hamilton acredita que, se o clima for igual ao de hoje, será difícil usar os intermediários.

"Se estiver assim amanhã, não será fácil [usar intermediários]. Acho que há o balanço da velocidade de reta versus o downforce no setor intermediário. E tentamos encontrar o melhor balanço possível e talvez não tenha sido o melhor para hoje, mas veremos amanhã".

"Mesmo assim, agradeço muito à equipe por manter a cabeça no lugar durante a sessão e amanhã é outro dia. Com sorte, teremos um tempo melhor, principalmente para os fãs, porque eles devem estar encharcados".

Perguntado ainda se ele poderá contar com Russell para ser um aliado amanhã, Hamilton desconversou, falando sobre a punição de Valtteri Bottas.

"Não sei exatamente o que aconteceu com Valtteri, mas é uma infelicidade, porque acho que agora temos duas Red Bulls não muito longe, então será um pouco mais complicado, em termos de estratégia, porque Valtteri também tem uma punição".

"De qualquer jeito, daremos o nosso melhor e, como disse, amanhã é outro dia. Espero que não tenha uma chuva doida como essa, mas pode estar bem".

