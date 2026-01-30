F1: Hamilton quebra 'recorde' de Russell e 'lidera' último dia de testes em Barcelona
Lando Norris também conseguiu fazer uma volta na casa de 1min16s com a McLaren
Foto de: Ferrari
O período da tarde de testes em Barcelona da Fórmula 1 foi mais tranquila e o dia não rendeu nenhuma bandeira vermelha. Lewis Hamilton terminou como o mais rápido, conseguindo quebrar o 'recorde' de George Russell na quinta-feira.
Oito das 11 equipes retornaram à pista para finalizar o dia com o restante das quatro horas disponíveis. Lando Norris, Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Lewis Hamilton estavam no volante.
Os pilotos não forçaram muito seus carros, exatamente por isso não houve nenhuma bandeira vermelha. O dia terminou com Hamilton superando o tempo de George Russell na última quinta-feira (1min16s4), o heptacampeão fez sua melhor volta em 1min16s348, com pneus macios. Vale lembrar que esse tempo não é oficial e não diz muito sobre os carros ainda.
Antes de Hamilton abaixar o tempo, Norris conseguiu colocar a McLaren para andar na casa de 1min16s também, cravando 1min16s594, um décimo de segundo atrás de Russell.
Nos últimos minutos da sessão, a McLaren, Alpine, Haas e Ferrari colocaram seus carros no limite. A equipe de Woking optou por colocar os pneus duros e simular uma corrida, enquanto a Scuderia permitiu Hamilton sair de macios e cravar a volta mais rápida.
As outras equipes também trocaram para pneus macios, faltando 15 minutos para o fim do dia para fazer uma simulação de classificação. Apenas a Ferrari, McLaren e Mercedes conseguiram cravar voltas dentro de 1min16s.
|PILOTO
|EQUIPE
|MELHOR TEMPO
|VOLTAS
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1min16s348
|63
|Lando Norris
|McLaren
|1min16s594
|83
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1min16s653
|78
|Oscar Piastri
|McLaren
|1min17s446
|80
|Max Verstappen
|Red Bull
|1min17s586
|118
|Pierre Gasly
|Alpine
|1min17s707
|160
|Esteban Ocon
|Haas
|1min18s383
|85
|Oliver Bearman
|Haas
|1min18s423
|106
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1min19s870
|78
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1min20s179
|66
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1min20s795
|49
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1min20s920
|54
