Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: Hamilton quebra 'recorde' de Russell e 'lidera' último dia de testes em Barcelona

Lando Norris também conseguiu fazer uma volta na casa de 1min16s com a McLaren

Livia Veiga
Livia Veiga
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

O período da tarde de testes em Barcelona da Fórmula 1 foi mais tranquila e o dia não rendeu nenhuma bandeira vermelha. Lewis Hamilton terminou como o mais rápido, conseguindo quebrar o 'recorde' de George Russell na quinta-feira.

Leia também:

Oito das 11 equipes retornaram à pista para finalizar o dia com o restante das quatro horas disponíveis. Lando Norris, Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Lewis Hamilton estavam no volante.

Os pilotos não forçaram muito seus carros, exatamente por isso não houve nenhuma bandeira vermelha. O dia terminou com Hamilton superando o tempo de George Russell na última quinta-feira (1min16s4), o heptacampeão fez sua melhor volta em 1min16s348, com pneus macios. Vale lembrar que esse tempo não é oficial e não diz muito sobre os carros ainda.

Antes de Hamilton abaixar o tempo, Norris conseguiu colocar a McLaren para andar na casa de 1min16s também, cravando 1min16s594, um décimo de segundo atrás de Russell.

Nos últimos minutos da sessão, a McLaren, Alpine, Haas e Ferrari colocaram seus carros no limite. A equipe de Woking optou por colocar os pneus duros e simular uma corrida, enquanto a Scuderia permitiu Hamilton sair de macios e cravar a volta mais rápida.

As outras equipes também trocaram para pneus macios, faltando 15 minutos para o fim do dia para fazer uma simulação de classificação. Apenas a Ferrari, McLaren e Mercedes conseguiram cravar voltas dentro de 1min16s.

PILOTO EQUIPE MELHOR TEMPO VOLTAS
Lewis Hamilton Ferrari 1min16s348 63
Lando Norris McLaren 1min16s594 83
Charles Leclerc Ferrari 1min16s653 78
Oscar Piastri McLaren 1min17s446 80
Max Verstappen Red Bull 1min17s586 118
Pierre Gasly Alpine 1min17s707 160
Esteban Ocon Haas 1min18s383 85
Oliver Bearman Haas 1min18s423 106
Nico Hulkenberg Audi 1min19s870 78
Gabriel Bortoleto Audi 1min20s179 66
Fernando Alonso Aston Martin 1min20s795 49
Valtteri Bottas Cadillac 1min20s920 54

