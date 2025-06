F1 - Hamilton: "Quero um carro que possa vencer no próximo ano"

Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, se classificou em quinto no grid para o GP do Canadá, atrás de duas Mercedes, sua ex-equipe, de uma Red Bull e de uma McLaren. Em entrevista pós-quali em Montreal, o piloto inglês reiterou o desejo de ter um carro vencedor em 2026.

"É meu primeiro semestre numa nova equipe. É interessante ver como equipes diferentes trabalham e operam. Houve momentos na minha carreira em que você teve uma série de melhorias logo no início de um ano. Você acelera, depois para e diminui o ritmo...", disse Hamilton sobre desenvolvimento do carro.

"Às vezes, [o desenvolvimento] é mais lento. Também estamos no último ano desta geração de carros, é mais difícil encontrar desempenho. Além disso, você precisa se concentrar no próximo ano", seguiu o ex-Mercedes e McLaren.

"O fato é que, com este carro, espero que ainda possamos lutar pelo segundo lugar no campeonato de construtores. Isso seria ótimo. Mas eu quero um carro que possa vencer no próximo ano, então essa é uma prioridade", cobrou o piloto da Ferrari.

Largando em quinto atrás do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, Lewis ainda mira um pódio no GP do Canadá, cujo pole position é seu ex-companheiro George Russell, britânico da Mercedes -- o segundo é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o terceiro é o australiano Oscar Piastri, da McLaren.

"Tive ótimos momentos aqui, é um ótimo circuito. Muita coisa pode acontecer, obviamente. Então, para isso, estou de mente aberta. A base fundamental do nosso carro é... Não é tão boa quanto a dos caras da frente, bem longe. E... Mas temos pneus médios novos, ao contrário dos que os caras da frente usaram. Então, ainda estou esperançoso de que nosso ritmo de corrida possa ser bom. Se conseguirmos acertar o equilíbrio, com a asa dianteira, espero... Eu adoraria. O pódio ainda é um objetivo", seguiu o ferrarista.

"Hoje a maior parte do progresso veio da minha pilotagem. Adaptei meu estilo. Fiz algumas mudanças. Este carro anda muito diferente do que eu tinha antes. Você entra em curvas de baixa velocidade e fica esperando, esperando. Ele não quer virar. Definitivamente não é adequado para este circuito", finalizou.

