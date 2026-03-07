F1 - Hamilton questiona legalidade do motor Mercedes: "Se for a taxa de compressão, a temporada acabou"
Piloto da Ferrari voltou a jogar 'luz' sobre a polêmica da taxa de compressão da unidade de potência feita pela equipe de Brackley
Lewis Hamilton conseguiu apenas o sétimo tempo na classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1 ficando a 0s960 atrás do pole position George Russell. Situação que fez o heptacampeão mundial levar novamente o questionamento sobre a legalidade da unidade de potência da equipe de Brackley.
Acusada de estar escondendo o jogo desde a pré-temporada no Bahrein, o time comandado por Toto Wolff não deixou os adversários 'tomarem conhecimento' durante o quali e colocou uma vantagem de tempo que assustou todo o restante do grid da categoria.
Fazendo um fim de semana promissor até chegar no Q2 e enfrentar problemas no motor, Hamilton se mostrou bastante intrigado com o gap imposto pela sua ex-equipe. O britânico colocou em xeque a legitimidade da unidade de potência da Mercedes e da idoneidade da Federação Internacional de Automobilismo em permitir a utilização de um motor fora das regras - jogando 'luz' novamente na polêmica da taxa de compressão.
"Eles [Mercedes] não mostraram que podiam aumentar tanto o ritmo nos testes e agora tiraram essa potência extra de algum lugar, precisamos entender o que é isso. Espero que não seja aquela história da taxa de compressão", iniciou.
"Tomara que seja apenas potência pura e nós tenhamos que fazer um trabalho melhor, mas se for a taxa de compressão, ficarei decepcionado por a FIA ter permitido que fosse o caso, que não esteja conforme as regras. E eu vou pressionar minha equipe para fazer a mesma coisa para que possamos ter mais potência."
Antes do início oficial da temporada, ficou decidido por meio de votação entre as fabricantes de motores que a partir do dia 1º de julho, a taxa será medida tanto em temperatura ambiente quanto a 130°C. Na visão de Hamilton, esse tempo até a nova medição pode dar uma vantagem para Mercedes que pode ser praticamente irreversível no decorrer da temporada.
"Se eles tiverem alguns meses disso, então a temporada acabou. Digo, não acabou totalmente, mas sete corridas, alguns meses... você perde muitos pontos ficando um segundo atrás na classificação. "
