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F1 - Hamilton questiona, Vasseur defende: a discordância sobre a estratégia da Ferrari em Silverstone

"Esperávamos uma relargada, e acho que podemos discutir longamente sobre essa decisão", ponderou o chefe de equipe francês; saiba mais no Motorsport.com

Ewan Gale Redação Motorsport.com
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Após o acidente de Max Verstappen no fim do GP da Grã-Bretanha, no último domingo, pilotos e equipes ficaram no seguinte impasse: aproveitar o safety car gerado pelo incidente para fazer um novo pit stop ou, então, ficar na pista para tentar ganhar terreno e, depois, 'sobreviver' com pneus mais velhos às voltas finais que poderiam ser disputadas -- o que, no fim, não aconteceu, já que a prova terminou em bandeira amarela.

Enquanto a dupla da Ferrari, que vinha fazendo uma dobradinha liderada pelo monegasco Charles Leclerc, foi para os boxes para calçar compostos macios novos, o britânico George Russell, que vinha logo atrás com a Mercedes, ficou na pista, ganhou a posição do compatriota e ex-companheiro Lewis Hamilton, do time de Maranello, e se beneficiou da conclusão da corrida sob safety car para terminar a disputa em segundo na Inglaterra.

O editor recomenda:

Após o GP de Silverstone de Fórmula 1, Hamilton afirmou que não teria parado nos boxes pela segunda vez se soubesse que perderia o segundo lugar para Russell. Questionado sobre se se arrependia de ter parado, o heptacampeão respondeu: "A equipe me pediu para parar. Presumi que, ao parar, manteríamos a posição. Se tivessem me dito: 'Você vai parar e vai perder posição', eu não teria feito isso".

No entanto, o chefe de equipe ferrarista, Frédéric Vasseur, justificou o pit de Hamilton. Segundo o dirigente francês, George, que estava razoavelmente atrás de Lewis na pista, representava uma ameaça grande ao heptacampeão caso a Ferrari não fizesse a parada.

“Dá para discutir sobre Lewis, se foi uma boa decisão fazer o pit stop... mas, se não fizéssemos a troca, Russell faria, ficaria com pneus macios novos, e nós teríamos pneus duros velhos na frente dele, e estaríamos correndo o risco”, explicou 'Fred'.

“Além disso, ficamos um pouco surpresos com o fato de o safety car ter permanecido na pista por tanto tempo — esperávamos uma relargada, e acho que podemos discutir longamente sobre essa decisão. Mas se eu tivesse de tomar essa decisão (de parar ou não Hamilton) agora, eu faria a mesma coisa”, completou Vasseur, que comandou Hamilton quando o britânico foi campeão da GP2, em 2006, pela ART Grand Prix.

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