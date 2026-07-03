F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone
Heptacampeão conseguiu superar Antonelli por apenas 11 milésimos no SQ3
Com uma única chance, todos os pilotos marcaram suas tentativas para a sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Quem conquistou a posição de honra para a corrida de sábado em Silverstone foi um dos mais vitoriosos da tradicional pista: Lewis Hamilton. O heptacampeão revelou que ficou surpreso com a pole position.
“Uau. Estou adorando [o carinho da torcida]. Amo esse lugar, adoro essa torcida", começou Hamilton, após conquistar a pole position para a sprint de Silverstone. "E... não consigo expressar para vocês o quão grande é esse sonho, e ainda hoje, quando você vem se preparando para essa corrida e pensa em cada curva e no ritmo que você consegue entrar nessa pista se acertar o ajuste e se tiver a equipe certa apoiando você".
"E o carro estava ótimo hoje, graças a todos na fábrica. Como eu disse, continuamos nos esforçando ao máximo. Trouxemos pequenas melhorias para cá. A cada fim de semana, aparecemos com alguma novidade, todos estão se esforçando ao máximo. Por isso, estou grato, muito grato por ter conquistado essa pole".
“Eu fui rápido durante toda a sessão, mas ainda assim a diferença é de apenas 10 milésimos ou algo assim. Então, está muito acirrado com esses caras e a equipe realmente merece isso. Então, um grande, grande obrigado a todos aqui”.
Sobre os rivais, Hamilton disse: "Estamos à frente da Mercedes. Esses caras e os da Red Bull, eles têm muita potência. Eles vêm se saindo incrivelmente bem o ano todo, os rapazes de azul neste fim de semana [time da Mercedes], mas esses campeões, minha equipe simplesmente não desiste".
"Eles continuam se esforçando e é disso que tenho muito orgulho. Não vai ser sempre assim, mas não esperávamos, ao chegarmos a Silverstone, que estaríamos disputando a primeira fila. Nós realmente, realmente não esperávamos. Então, essa é uma surpresa incrível. Estou em êxtase".
Hamilton avaliou positivamente o ritmo durante o treino livre e espera uma boa performance na sprint: "Acho que nosso ritmo foi bom. Fizemos uma longrun [simulação de corrida], ou melhor, um pouco mais longa, no TL1. Não foi por muito tempo, mas o carro se comportou bem ali".
"Então, sim, acho que devemos fazer uma boa corrida amanhã. Quer dizer, largar da primeira fila... Não me lembro da última vez que larguei da primeira fila aqui. Não é tão fácil quando você tem esses caras que podem te seguir de perto e, potencialmente, com potência extra, mas vou dar o meu melhor para mantê-los atrás de mim", concluiu.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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