F1: Hamilton recupera confiança em Monza, mas "não tem o carro para lutar por pódios"
Piloto largou em décimo e terminou em sexto, conseguindo colocar pressão sobre Russell, o quinto colocado
A Ferrari começou o fim de semana de Fórmula 1 em Monza com alguma esperança de andar em um ritmo muito próximo ao da McLaren. A equipe planejava ir bem na frente dos fãs, afinal, Itália é a casa da Ferrari. Porém, depois da classificação, as poucas esperanças estavam nas mãos de Charles Leclerc.
Isso se deu, principalmente, porque Lewis Hamilton tinha uma punição para cumprir. Ele perdeu cinco posições por conta do lance em Zandvoort.
Ao invés de abaixar a cabeça, o sete vezes campeão mundial fez um ataque total e uma corrida de recuperação, terminando em sexto, mas cinco segundos atrás de George Russell, que completou o top 5.
Para Hamilton, o fato de ter conseguido dar volta por cima foi um alívio. Perceber que ele tinha um bom ritmo e terminar tão perto de Russell foi um aumento de confiança após um período complicado. Sem dúvida, as férias lhe fizeram muito bem, mas também a nova abordagem que ele adotou desde o GP da Holanda.
"Estou realmente aliviado hoje e muito feliz com a recuperação que fiz. Fiz uma largada muito boa. Fui espremido entre dois carros e, por isso, fiquei mais lento, mas depois fiquei feliz com a posição em que estava na Curva 1 e na Curva 4. Depois disso, fiquei muito perto de Russell".
Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Naquele momento, de acordo com Hamilton, a equipe deveria ter procurado a ultrapassagem de Russell e ter sido agressiva. Em vez disso, as coisas foram diferentes e Lewis nunca teve a chance de ultrapassar seu ex-companheiro de equipe.
"Provavelmente, em retrospecto, deveríamos ter tentado ultrapassá-lo naquele momento, mas a tentativa de fazer uma corrida longa não valeu a pena e acho que isso é algo com que devemos aprender. No entanto, conseguir voltar ao sexto lugar depois da penalidade e fazer uma corrida tão sólida hoje diante da torcida é incrível.
A Ferrari mostrou coisas boas em Monza, mas, de acordo com Hamilton, não tem condições de subir ao pódio. Talvez, no decorrer da temporada, haja algumas oportunidades. Mas esporádicas.
"Não acho que tenho o carro certo para lutar pelo pódio no restante da temporada. Acho que Charles deu tudo de si hoje, como vocês sabem. Max [Verstappen] estava muito forte e nós não temos o ritmo da Red Bull. Também não temos o da McLaren, então acho que estamos, mais ou menos, em quarto ou quinto lugar".
"Se conseguirmos fazer um trabalho excepcional, talvez possamos conseguir alguns pódios aqui e ali. Acho que definitivamente há uma chance de fazer isso em algum momento, mas em termos de ritmo puro, no momento, não temos isso".
HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Hamilton diz que dará vácuo a Leclerc em busca de pole da Ferrari
F1 - Hamilton fica "chocado" com penalidade para Monza: Vi "quando cheguei em casa"
F1: Hamilton admite “enorme pressão” sobre ele e a Ferrari para Monza
F1: Ferrari justifica por que Hamilton não deu vácuo para Leclerc na classificação em Monza
F1: Verstappen revela motivo para não querer pilotar pela Ferrari no futuro próximo
F1: Ferrari revela pintura especial para Monza em homenagem ao título de Lauda
Últimas notícias
NASCAR Cup: Denny Hamlin triunfa em Gateway; Motorsport.com transmitiu etapa
F3: Câmara revela que tinha meta de garantir título antes de Monza
Stock Car: di Mauro e Fraga analisam duelo em Cascavel e briga pelo título de 2025
Verstappen monstro, Bortoleto sólido, McLaren e mais: os destaques do GP da Itália
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários