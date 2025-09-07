A Ferrari começou o fim de semana de Fórmula 1 em Monza com alguma esperança de andar em um ritmo muito próximo ao da McLaren. A equipe planejava ir bem na frente dos fãs, afinal, Itália é a casa da Ferrari. Porém, depois da classificação, as poucas esperanças estavam nas mãos de Charles Leclerc.

Isso se deu, principalmente, porque Lewis Hamilton tinha uma punição para cumprir. Ele perdeu cinco posições por conta do lance em Zandvoort.

Ao invés de abaixar a cabeça, o sete vezes campeão mundial fez um ataque total e uma corrida de recuperação, terminando em sexto, mas cinco segundos atrás de George Russell, que completou o top 5.

Para Hamilton, o fato de ter conseguido dar volta por cima foi um alívio. Perceber que ele tinha um bom ritmo e terminar tão perto de Russell foi um aumento de confiança após um período complicado. Sem dúvida, as férias lhe fizeram muito bem, mas também a nova abordagem que ele adotou desde o GP da Holanda.

"Estou realmente aliviado hoje e muito feliz com a recuperação que fiz. Fiz uma largada muito boa. Fui espremido entre dois carros e, por isso, fiquei mais lento, mas depois fiquei feliz com a posição em que estava na Curva 1 e na Curva 4. Depois disso, fiquei muito perto de Russell".

Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Naquele momento, de acordo com Hamilton, a equipe deveria ter procurado a ultrapassagem de Russell e ter sido agressiva. Em vez disso, as coisas foram diferentes e Lewis nunca teve a chance de ultrapassar seu ex-companheiro de equipe.

"Provavelmente, em retrospecto, deveríamos ter tentado ultrapassá-lo naquele momento, mas a tentativa de fazer uma corrida longa não valeu a pena e acho que isso é algo com que devemos aprender. No entanto, conseguir voltar ao sexto lugar depois da penalidade e fazer uma corrida tão sólida hoje diante da torcida é incrível.

A Ferrari mostrou coisas boas em Monza, mas, de acordo com Hamilton, não tem condições de subir ao pódio. Talvez, no decorrer da temporada, haja algumas oportunidades. Mas esporádicas.

"Não acho que tenho o carro certo para lutar pelo pódio no restante da temporada. Acho que Charles deu tudo de si hoje, como vocês sabem. Max [Verstappen] estava muito forte e nós não temos o ritmo da Red Bull. Também não temos o da McLaren, então acho que estamos, mais ou menos, em quarto ou quinto lugar".

"Se conseguirmos fazer um trabalho excepcional, talvez possamos conseguir alguns pódios aqui e ali. Acho que definitivamente há uma chance de fazer isso em algum momento, mas em termos de ritmo puro, no momento, não temos isso".

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!