Fórmula 1

F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

Heptacampeão se despediu de Riccardo Adami no fim de 2025 e substituto escolhido ainda não é permanente

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton afirmou que se separar do engenheiro de corrida Riccardo Adami foi “uma decisão muito difícil de tomar” antes da temporada de 2026 da Fórmula 1. A primeira temporada do heptacampeão como piloto da Ferrari foi talvez a mais difícil de sua longa e brilhante carreira, em meio a uma clara 'falta de química' em sua comunicação com Adami.

Leia também:

No mês passado, a Scuderia anunciou que o engenheiro estava sendo “transferido para uma nova função como gerente da Academia de Pilotos e Testes de Carros Anteriores da Scuderia Ferrari”.

“Foi obviamente uma decisão muito difícil de tomar”, comentou Hamilton no Bahrein. “Sou muito grato por todo o esforço que ele dedicou no ano passado e pela sua paciência. Foi um ano difícil para todos nós”. Durante o shakedown em Barcelona, o britânico foi assistido por Bryan Bozzi, que normalmente trabalha com Charles Leclerc e continuará ao lado do monegasco este ano.

A partir do Bahrein, Hamilton trabalhará com Carlos Santi, ex-engenheiro de corrida de Kimi Raikkonen na Ferrari. Esta é uma solução temporária e ainda não está decidido se Santi ficará com o heptacampeão durante todo o ano. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Ferrari

“No início da temporada haverá uma mudança novamente. Trabalhar com alguém novo, é isso que você precisa esperar. Seria ideal começar com pessoas com quem você já trabalhou em várias temporadas e que passaram por momentos bons e ruins, mas, no momento, essa é a situação que temos", adicionou. "É uma situação que também me afeta, tentando fazer o melhor que posso. Estamos todos tentando fazer o melhor que podemos”.

Os comentários de Hamilton foram feitos após o primeiro dia de testes no Bahrein, nesta quarta-feira (11). O britânico completou 52 voltas e foi quarto colocado, marcando 1m36.433s, exatamente um segundo atrás da marca de Max Verstappen

