Lewis Hamilton rebateu o presidente da Ferrari, John Elkann, durante o dia de mídia do GP de Las Vegas de Fórmula 1, após o mandatário alegar que o britânico e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, precisavam "se concentrar em correr e falar menos".

O GP de São Paulo foi um verdadeiro pesadelo para a Ferrari com o abandono duplo que fez a equipe sair da capital paulista zerada em pontos. Em entevista à Sky Sports Itália depois do fim de semana no Brasil, Elkann não poupou os pilotos da Scuderia e jogou grande parte da responsabilidade pela falta de resultados em cima da dupla.

"[No] Brasil foi uma grande decepção. Olhando para o campeonato da F1, podemos dizer que temos nossos mecânicos, que estão basicamente vencendo o campeonato com seu desempenho e tudo o que foi feito nos pit stops. Nossos engenheiros, sem dúvida, melhoraram o carro. Mas quando se trata do resto, ainda não está à altura".

"E certamente temos pilotos que precisam se concentrar em correr e falar menos. Ainda temos corridas importantes pela frente, e não é impossível chegar ao segundo lugar [na categoria de construtores]. Essa é a mensagem mais importante, porque o próprio Bahrein é a demonstração de que, quando todos na Ferrari trabalham juntos, nós vencemos".

Falando com a mídia nesta quinta-feira, Hamilton foi questionado sobre a fala do presidente. O heptacampeão mundial destacou a necessidade do comprometimento coletivo para que a situação possa ser revertida dentro da equipe.

"Todos nós precisamos assumir responsabilidade dentro da equipe e cada um precisa fazer sua parte. Eu sei que há muita paixão neste time, em cada membro dele. Sou extremamente grato pelo esforço extraordinário que cada pessoa na fábrica continua fazendo semana após semana", enfatizou.

"E, naturalmente, por ser a Ferrari, sempre há muita atenção, nem sempre de forma positiva, mas estamos todos totalmente comprometidos em virar este jogo e eu estou totalmente comprometido em ajudar esta equipe a se reconstruir e crescer. Cada desafio é uma oportunidade para crescermos e aprendermos e acredito fielmente que vamos chegar onde queremos estar", encerrou.

Capacete especial

O brilho e o glamour de Las Vegas pedem um capacete especial para a corrida na cidade dos cassinos. E aproveitando a aura noturna, Hamilton trouxe um 'casco' recheado de glitter.

