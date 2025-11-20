F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas
Heptacampeão revelou um design especial prateado com brilho e um macacão de corrida vermelho com inspiração retrô para a corrida na Cidade dos Cassinos
Lewis Hamilton revelou um capacete especial para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, com um design prateado e brilhante, diferente do seu habitual amarelo vibrante com detalhes em vermelho.
O heptacampeão compartilhou o design nas redes sociais antes do fim de semana de corrida na 'Cidade das Luzes'. Além do novo capacete, o heptacampeão e seu companheiro de equipe Charles Leclerc estarão usando macacões novos, com três tons diferentes de vermelho para celebrar os 20 anos da colaboração da equipe de Maranello com a Puma.
"Haverá o bordô original, exibido no 1000º GP de Fórmula 1 da Scuderia – realizado em Mugello em 2020 –, o vermelho do carro de 2007, que conquistou o título de pilotos com Kimi Räikkönen, e o vermelho do F2008, que garantiu o título de construtores na temporada seguinte com o finlandês e Felipe Massa", afirma o site oficial da Ferrari.
Hamilton chega às últimas três corridas da temporada em sexto lugar na classificação dos pilotos com 148 pontos, 66 pontos atrás de Leclerc. A dupla vai buscar superar o GP de São Paulo após saírem de Interlagos com um duplo abandono.
"Vegas é um evento único no calendário: a atmosfera, a programação, com a corrida acontecendo no sábado à noite, e a própria pista fazem tudo ser especial", explicou o chefe de equipe Fred Vasseur.
"Nos últimos eventos mostramos boa velocidade e conseguimos lutar na frente, vamos tentar repetir isso neste fim de semana. Em Vegas, será especialmente importante focar em todos os desafios específicos que esse circuito apresenta".
"Gerenciar os pneus em temperaturas muito baixas será novamente um fator chave, assim como interpretar a corrida corretamente para identificar as melhores oportunidades estratégicas. Como sempre, nosso foco é em nós mesmos, garantindo que não deixemos nada a desejar em termos de desempenho".
