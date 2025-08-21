F1 - Hamilton revela empolgação para mudanças no carro de 2026: "Nos obriga a nos aprofundarmos muito"
Heptacampeão demonstrou otimismo com o desenvolvimento tecnológico dos novos regulamentos para a próxima temporada da categoria
Lewis Hamilton expressou sua empolgação com os novos regulamentos da Fórmula 1 que entrarão em vigor em 2026, que reformularão os carros e as unidades de potência. O heptacampeão afirmou que a curva de aprendizado para todos no paddock será enorme, mas acredita que isso forçará as pessoas a se aprofundarem e inovarem.
Embora outros pilotos da equipe tenham expressado suas preocupações e críticas, o piloto da Ferrari prefere encarar a situação de uma perspectiva positiva.
"Para mim, o que eu amo na Fórmula 1 são essas mudanças que acontecem ao longo do caminho", disse Hamilton. "Há muita inovação e desenvolvimento. E toda vez que essas mudanças acontecem, a curva de aprendizado para todos na equipe é muito acentuada. Isso nos obriga a nos aprofundarmos muito e a sermos inovadores".
Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
"Mesmo da perspectiva do piloto, a situação ficou cada vez mais complexa com o passar dos anos", disse o heptacampeão, rebatendo as críticas de Carlos Sainz, piloto da Williams, aos novos motores.
"Como Carlos mencionou, neste próximo passo, eu diria que o piloto provavelmente terá ainda mais influência no desenvolvimento — principalmente no que diz respeito à unidade de potência e como você usa a potência".
"Vamos ver como as coisas estarão quando chegarmos à temporada de 2026. É claro que pode ser bom, pode ser ruim. Mas só o tempo dirá".
"O que eu adoro é que, enquanto lutamos nesta temporada neste campeonato, também temos que desenvolver o carro atual - e depois o próximo carro", explicou Lewis. "E isso, para mim, é fascinante. Se estivéssemos com o mesmo carro o tempo todo, evoluindo em uma inclinação muito pequena, não seria nem de longe tão divertido".
FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários