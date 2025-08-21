Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

F1 - Hamilton revela empolgação para mudanças no carro de 2026: "Nos obriga a nos aprofundarmos muito"

Heptacampeão demonstrou otimismo com o desenvolvimento tecnológico dos novos regulamentos para a próxima temporada da categoria

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton expressou sua empolgação com os novos regulamentos da Fórmula 1 que entrarão em vigor em 2026, que reformularão os carros e as unidades de potência. O heptacampeão afirmou que a curva de aprendizado para todos no paddock será enorme, mas acredita que isso forçará as pessoas a se aprofundarem e inovarem.

Leia também:

Embora outros pilotos da equipe tenham expressado suas preocupações e críticas, o piloto da Ferrari prefere encarar a situação de uma perspectiva positiva.

"Para mim, o que eu amo na Fórmula 1 são essas mudanças que acontecem ao longo do caminho", disse Hamilton. "Há muita inovação e desenvolvimento. E toda vez que essas mudanças acontecem, a curva de aprendizado para todos na equipe é muito acentuada. Isso nos obriga a nos aprofundarmos muito e a sermos inovadores".

Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Mesmo da perspectiva do piloto, a situação ficou cada vez mais complexa com o passar dos anos", disse o heptacampeão, rebatendo as críticas de Carlos Sainz, piloto da Williams, aos novos motores.

"Como Carlos mencionou, neste próximo passo, eu diria que o piloto provavelmente terá ainda mais influência no desenvolvimento — principalmente no que diz respeito à unidade de potência e como você usa a potência".

"Vamos ver como as coisas estarão quando chegarmos à temporada de 2026. É claro que pode ser bom, pode ser ruim. Mas só o tempo dirá".

"O que eu adoro é que, enquanto lutamos nesta temporada neste campeonato, também temos que desenvolver o carro atual - e depois o próximo carro", explicou Lewis. "E isso, para mim, é fascinante. Se estivéssemos com o mesmo carro o tempo todo, evoluindo em uma inclinação muito pequena, não seria nem de longe tão divertido".

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Zeynep Taş Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Retorno da Caterham? Investidor do Kuwait quer reviver equipe para 2027

Principais comentários
Zeynep Taş
Mais de
Zeynep Taş
Ex-F1 aposta no retorno de Sainz à Ferrari caso Hamilton aposente

Ex-F1 aposta no retorno de Sainz à Ferrari caso Hamilton aposente

Fórmula 1
Ex-F1 aposta no retorno de Sainz à Ferrari caso Hamilton aposente
F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026

F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026

Fórmula 1
F1: Ford anuncia maior envolvimento no projeto com a Red Bull para 2026
F1: Ecclestone reforça que Bortoleto deveria ser o próximo piloto da Ferrari

F1: Ecclestone reforça que Bortoleto deveria ser o próximo piloto da Ferrari

Fórmula 1
F1: Ecclestone reforça que Bortoleto deveria ser o próximo piloto da Ferrari

Últimas notícias

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Ralf Schumacher pede Horner na Alpine: "Tempo de figuras como Briatore acabou"
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer

STCK Stock Car
Stock Car ganha filme sobre evolução dos carros da categoria; veja trailer
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Após comentários 'revoltados' na Áustria, Bagnaia se retrata com a Ducati
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

STCK Stock Car
Curvelo
Com visita de Bortoleto, Brasília confirma reabertura do Autódromo Nelson Piquet em etapa da Stock Car

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros