Lewis Hamilton expressou sua empolgação com os novos regulamentos da Fórmula 1 que entrarão em vigor em 2026, que reformularão os carros e as unidades de potência. O heptacampeão afirmou que a curva de aprendizado para todos no paddock será enorme, mas acredita que isso forçará as pessoas a se aprofundarem e inovarem.

Embora outros pilotos da equipe tenham expressado suas preocupações e críticas, o piloto da Ferrari prefere encarar a situação de uma perspectiva positiva.

"Para mim, o que eu amo na Fórmula 1 são essas mudanças que acontecem ao longo do caminho", disse Hamilton. "Há muita inovação e desenvolvimento. E toda vez que essas mudanças acontecem, a curva de aprendizado para todos na equipe é muito acentuada. Isso nos obriga a nos aprofundarmos muito e a sermos inovadores".

Lewis Hamilton, Ferrari, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Mesmo da perspectiva do piloto, a situação ficou cada vez mais complexa com o passar dos anos", disse o heptacampeão, rebatendo as críticas de Carlos Sainz, piloto da Williams, aos novos motores.

"Como Carlos mencionou, neste próximo passo, eu diria que o piloto provavelmente terá ainda mais influência no desenvolvimento — principalmente no que diz respeito à unidade de potência e como você usa a potência".

"Vamos ver como as coisas estarão quando chegarmos à temporada de 2026. É claro que pode ser bom, pode ser ruim. Mas só o tempo dirá".

"O que eu adoro é que, enquanto lutamos nesta temporada neste campeonato, também temos que desenvolver o carro atual - e depois o próximo carro", explicou Lewis. "E isso, para mim, é fascinante. Se estivéssemos com o mesmo carro o tempo todo, evoluindo em uma inclinação muito pequena, não seria nem de longe tão divertido".

