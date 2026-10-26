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F1: Hamilton revela erro que custou pódio em Austin

"Há uma diferença sutil entre o Charles, eu e nossos carros", explicou o heptacampeão

Alex Harrington
Publicado:
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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton acredita que a configuração que utilizou durante o GP dos Estados Unidos deixou muito a desejar, com a asa dianteira "12 cliques mais baixa" durante grande parte da corrida. Segundo o heptacampeão de Fórmula 1, foi isso que causou a diferença de desempenho entre ele e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc.

Leia também:

Hamilton largou em quinto no Circuito das Américas e cruzou a linha de chegada em quarto. Apesar de poder ser considerada uma corrida moderadamente bem-sucedida para o piloto, ele enfrentou o carro 'puxando' na dianteira nos dois primeiros stints, enquanto os líderes se distanciavam.

"Basicamente, me faltou ritmo nos dois primeiros stints", disse ele. "Eu simplesmente não conseguia fazer o carro virar. E acho que, no fim das contas, tudo meio que começou na sexta-feira. A configuração estava errada para a P1 e, depois, fomos na direção errada na P2. Voltamos atrás e chegamos a um ponto melhor para a P3".

"Mas há uma diferença sutil entre o Charles, eu e nossos carros, basicamente durante a corrida, e isso tem a ver principalmente com os flaps — com a quantidade de asa que você coloca —, e acho que temos usado menos do que o necessário. Continuamos usando menos do que o necessário, por algum motivo".

"E quando você dá a volta para o grid, parece que o carro está bom, mas assim que a corrida começa, há uma perda enorme de aderência e saída de frente, e eu não pude fazer nada a respeito, então eles simplesmente se distanciaram. Perdi aqueles oito segundos e foi exatamente por isso que não consegui aquela posição no final".

Hamilton disse que a Ferrari aumentou a asa dianteira em cada uma de suas paradas nos boxes, mas ainda assim não havia encontrado o equilíbrio certo até o final da corrida.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Ao longo das paradas nos boxes, eu aumentei quatro cliques. Na parada seguinte, aumentei mais quatro cliques e, mesmo assim, ainda faltavam outros quatro cliques".

"E é uma loucura estar 12 cliques atrás; precisamos realmente analisar como chegamos a esse ponto, sabe? Mas acho que teria sido um pouco diferente se tivéssemos começado com essa configuração, acho que no segundo treino, onde você fez a longrun".

"Foi lá que Charles ganhou experiência com essa configuração e eu não tive a longrun com ela".

Assim que o carro começou a responder na etapa final, Hamilton acompanhou o ritmo dos carros à frente e disse que “com certeza” teria subido ao pódio se tivesse tido aquele equilíbrio desde o início.

“Optei por dois pneus médios porque eles não achavam que o pneu duro fosse servir. Olhando para trás, dois pneus duros teriam sido a melhor escolha. O pneu duro foi o melhor".

Isso fez com que ele largasse com um conjunto usado de pneus macios, o que, segundo ele, representava uma desvantagem de “dois segundos no tempo de corrida” em comparação com os pneus novos dos carros à frente. Mesmo assim, ele largou bem e quase conquistou o terceiro lugar.

Um safety car virtual no final da corrida acabou com qualquer esperança de uma disputa na última volta com Max Verstappen, o que, segundo Hamilton, “teria sido incrível”.

O quarto lugar coloca Hamilton a apenas um ponto de George Russell na disputa pelo segundo lugar no campeonato de pilotos.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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