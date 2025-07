Lewis Hamilton disse que não está 'deixando pedra sobre pedra' ao querer levar a Ferrari ao sucesso sob os regulamentos de 2026 da disse que não está 'deixando pedra sobre pedra' ao querer levar aao sucesso sob os regulamentos de 2026 da Fórmula 1 , na esperança de contrariar uma tendência de campeões mundiais que não conseguem adicionar títulos ao seu currículo em suas passagens em Maranello.

Os contemporâneos de Hamilton, Fernando Alonso e Sebastian Vettel, foram para a Ferrari com o objetivo de levar a potência italiana de volta à conquista de títulos, mas nenhum dos pilotos conseguiu ter sucesso, sendo que a conquista de Kimi Raikkonen em 2007 continua sendo o último troféu da Scuderia no campeonato.

O heptacampeão é o mais recente campeão da F1 em busca da vitória com a Scuderia e disse que está se esforçando ao máximo nos bastidores para contrariar essa tendência, ao lado do companheiro de equipe Charles Leclerc.

"Se você olhar para a equipe nos últimos 20 anos, verá que ela teve pilotos incríveis", disse Hamilton. "Tivemos Kimi, Fernando e Sebastian, todos campeões mundiais, mas eles [Alonso e Vettel] não ganharam um campeonato mundial e eu me recuso a que isso aconteça comigo, por isso estou indo além".

Com o desenvolvimento aerodinâmico para 2026 em pleno andamento desde janeiro e outros projetos em andamento para definir áreas críticas do projeto do carro de 2026, Hamilton tem 'arregaçado as mangas' na fábrica de Maranello, desejoso de estar envolvido em cada etapa do processo.

Isso vai desde a elaboração de documentos para os chefes de departamento até conversas aprofundadas com os principais executivos da empresa, incluindo o presidente John Elkann, o CEO Benedetto Vigna e o chefe de equipe Fred Vasseur.

"Estive na fábrica por duas semanas, dois dias por semana", detalhou o executivo de 40 anos. "Convoquei muitas reuniões com os cabeças da equipe, então me sentei com John, Benedetto e Fred em várias reuniões".

"Sentei-me com o chefe de desenvolvimento do nosso carro, com Loic [Serra], e também com os chefes de diferentes departamentos, falando sobre o motor para o próximo ano, falando sobre a suspensão dianteira, a suspensão traseira; coisas que eu quero, problemas que tenho com este carro".

"Após as primeiras corridas, fiz um documento completo para a equipe. Depois, durante esse intervalo, enviei mais dois documentos. Então eu chego e quero abordar essas questões. Alguns deles são ajustes estruturais que precisamos fazer como equipe para melhorar e todas as áreas que queremos melhorar".

"A outra foi realmente sobre os problemas atuais que tenho. Algumas coisas que você quer levar para o carro do próximo ano e outras que você precisa trabalhar para mudar para o próximo ano".

"Experimentamos o carro de 2026 pela primeira vez e começamos a trabalhar nele, e 30 engenheiros vieram para a sala, e você se senta e conversa com cada um deles. Portanto, é um grande, grande impulso".

Ainda não está funcionando a todo vapor

Hamilton parece estar se esforçando mais do que nunca para ajudar a equipe a começar 2026 na melhor posição possível. Parte disso se deve ao fato de ele ter percebido que a equipe "ainda não está funcionando a todo vapor" e porque ele se sente responsável pelos louros da equipe depois do esforço feito para trazê-lo da Mercedes.

Depois de passagens bem-sucedidas pela McLaren e pela Mercedes, Hamilton diz que quer "desafiar" todos os departamentos da equipe sobre as decisões que estão tomando e por quê.

"A razão para isso é que vejo um enorme potencial nessa equipe; a paixão, nada chega perto disso", explicou. "É uma organização enorme e há muitas peças em movimento, e nem todas elas estão funcionando em todos os cilindros que precisam estar".

"É por isso que a equipe não tem tido o sucesso que eu acho que merece, então sinto que é meu trabalho desafiar absolutamente todas as áreas, desafiar todos na equipe, especialmente os que estão no topo e tomam as decisões. Às vezes, se você segue o mesmo caminho o tempo todo, obtém os mesmos resultados, então estou apenas desafiando certas coisas".

Embora reconheça que cada equipe tem uma cultura diferente, o que certamente se aplica à Ferrari, ele elogiou sua nova equipe por ser "incrivelmente receptiva" às suas sugestões.

"Temos melhorado em muitas áreas por meio do marketing, de tudo o que estamos oferecendo continuamente aos patrocinadores, da maneira como os engenheiros continuam trabalhando; há muito trabalho e melhorias a serem feitas, mas eles são muito receptivos. Em última análise, acho que estou apenas tentando realmente recriar aliados dentro da organização e fazer com que eles se animem e se esforcem".

Outro motivo pelo qual Hamilton está com pressa é o fato de reconhecer que o tempo não está do seu lado para conquistar o oitavo campeonato mundial, já que completou 40 anos nesse ano. "Estou aqui para vencer e não tenho tanto tempo quanto este aqui", disse ele, apontando para seu sucessor na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sentado ao seu lado na coletiva de imprensa do GP da Bélgica.

"É a hora do aperto e eu realmente acredito no potencial dessa equipe. Acredito muito, muito mesmo, que eles podem vencer vários campeonatos mundiais daqui para frente. Eles já têm um legado incrível, mas durante o meu tempo esse é o meu único objetivo", concluiu.

