F1: Hamilton revela nova obsessão após vender coleção de supercarros

Embora Lewis Hamilton possa ter vendido toda a sua coleção de carros, o mesmo não pode ser dito sobre sua crescente coleção de cartas colecionáveis. O heptacampeão da Fórmula 1 revelou seu amor crescente por tais cards antes do desfile masculino da Dior em Paris.

Em entrevista à Vogue France, o piloto da Ferrari falou sobre diversos temas, desde sua rotina de exercícios até moda. Enquanto agora testa com a Scuderia no shakedown em Barcelona, Lewis aproveitou um momento de sua pausa de final do ano para conversar com a revista de moda.

No ano passado, Hamilton confirmou que havia vendido toda a sua coleção de carros. Embora ele fique de olho em uma Ferrari F40 - o único carro que adoraria possuir - ele voltou sua atenção para a coleção de cartas colecionáveis, algo que já gostava desde a infância.

"Estou colecionando cards," disse ele. "Tem de tudo, como Pokémon, Star Wars, colecionáveis de atletas. Eu colecionava cards quando era criança, especialmente de revistas de futebol, onde você encontrava todos os jogadores e trocava na escola".

“Tenho uma coleção e ela só cresce. Compro cartas toda semana". O próprio Hamilton pode ser encontrado em cartas colecionáveis, com um exemplo recente da Topps que inclui um diamante real em seu design, dentro da linha Dynasty Diamond Relics.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

Embora o preço do card não tenha sido revelado, provavelmente será incrivelmente caro, semelhante a outro card que foi lançado em novembro passado pelo piloto, que contém um pedaço do material do macacão de corrida de Hamilton dentro do card.

Em 2024, uma carta de Hamilton foi vendido por 1 milhão de dólares. "Quero dizer, é meio louco," disse ele ao The Athletic. "Nunca pensei que isso fosse acontecer. A história por trás disso, onde o garoto comprou o card em um pacote, a diferença que essa compra fez para ele e sua família foi enorme".

"Só posso imaginar que essas coisas vão continuar crescendo, especialmente com a abertura da loja. Sei que vem aí outro grande lançamento de outra liga e só o crescimento do negócio. Isso me deixou realmente viciado. Eu estava abrindo aquelas caixas agora mesmo e pensei, preciso comprar mais dessas caixas para mim".

