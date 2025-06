Com a Mercedes conquistando sua primeira vitória da temporada no GP do Canadá de Fórmula 1, a Ferrari continua sendo a única das quatro grandes equipes sem nenhuma vitória até o momento. Após o lento início da Scuderia em 2025, Lewis Hamilton disse que muitas mudanças precisam ser feitas no sistema para que a equipe volte a ser competitiva no campeonato.

A Ferrari conseguiu apenas três pódios nas 10 corridas da atual campanha. A única vitória da equipe no início da temporada foi o primeiro lugar de Hamilton na corrida sprint na China.

O desempenho do SF-25 ficou, em geral, aquém das expectativas, e os problemas frequentes com a suspensão traseira, em particular, afetaram negativamente a competitividade do carro com outras equipes.

Falando à Sky Italia após a corrida, Hamilton apontou para problemas estruturais mais profundos dentro da equipe e disse que eram necessárias mudanças significativas para que a Ferrari voltasse à pista do campeonato. "É claro que exijo essas melhorias, não sei por que não trouxemos atualizações até agora, espero que algo venha em breve", disse o heptacampeão.

"Do meu ponto de vista, há muita coisa que precisa mudar no sistema [da equipe]. Eu adoraria dizer a vocês o que está acontecendo, há muita coisa acontecendo em segundo plano".

"Não posso falar muito, mas há muitas coisas que podem explicar o que aconteceu, os problemas dentro da equipe e o que aconteceu este ano. Meu objetivo é ter um impacto positivo e promover a mudança necessária para o sucesso a longo prazo. Não estamos lutando pelo campeonato este ano. Precisamos estabelecer as bases novamente", concluiu.

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MERCADO da MOTOGP: Diogo Moreira, BAGNAIA 'NA' YAMAHA, Tech3 e mais! Mugello, TOPRAK, WSBK e Jalapão

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!