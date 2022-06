Carregar reprodutor de áudio

Heptacampeão mundial da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, agradeceu por ter recebido o título de cidadão honorário do Brasil nesta quinta-feira. A honraria foi aprovada pela Câmara dos Deputados e emocionou o piloto, que se disse "sem palavras".

"Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado, Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo", escreveu Hamilton.

O projeto que dá ao britânico o título de cidadão honorário do País é de André Figueiredo (PDT-CE), que havia protocolado a proposta no dia 16 de novembro de 2021, dois dias após o GP de São Paulo.

Tudo porque o competidor da Mercedes carregou a bandeira nacional no pódio, remetendo ao ídolo Ayrton Senna. Além, claro, de Hamilton sempre se declarar ao Brasil, no qual o inglês brilhou não só em 2021, ano em que teve um grande fim de semana, mas também em 2008, em seu primeiro título.

A matéria não precisou ser votada no Senado e já teve sua promulgação durante a própria sessão. O partido Novo orientou voto contrário ao projeto. O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) disse que Hamilton é um excelente piloto, mas o plenário deveria ter outras prioridades.

