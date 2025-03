Lewis Hamilton acredita que sua estreia pela Ferrari foi "pior do que eu imaginava", pois ele sofreu com a falta de confiança - e momentos de falta de comunicação - durante o GP da Austrália da Fórmula 1.

Hamilton acabou terminando em 10º lugar, embora tenha liderado por um breve período, quando a Ferrari apostou em manter pneus slick durante uma chuva repentina nos estágios finais da corrida.

Essa foi uma decisão equivocada, pois Hamilton caiu para nono depois de parar para trocar para compostos intermediários e, mais tarde, foi ultrapassado por Oscar Piastri, que estava se recuperando.

O resultado decepcionante veio em meio a uma corrida em que Hamilton estava se acostumando com a Ferrari em condições de chuva e com o engenheiro de corrida Riccardo Adami, que foi alvo de respostas 'curtas e grossas'. Confira a transcrição:

Volta 14

"RA: Você pode usar o K1 [ultrapassagem] quando estiver perto.

LH: Deixe comigo, por favor.

RA: K1 disponível.

LH: Sim, eu sei. Deixe-me fazer isso, por favor".

Volta 28

"RA: Evite entrar no DRS 9, sugiro mudança de marcha e depois DRS.

LH: Por favor, deixe para lá, estou aprendendo a usar o carro. Deixe que eu faça isso com o DRS, não é um problema".

Volta 31

"RA: Tente segurar o K1, só para praticar, sei que é difícil.

LH: Não estou perto o suficiente. Não estou perto o suficiente. Quando eu estiver perto, eu faço isso.

RA: Entendido".

Volta 47

"RA: Esta é a parte mais úmida. Você está liderando a corrida.

LH: Sim... é uma chuva muito instável. Tem mais chuva caindo".

Volta 49

'LH: Pensei que você tinha dito que não ia chover. Acho que perdemos uma grande oportunidade. Em que posição estou, P9 de novo?

RA: P9.

LH: ****"

Hamilton disse à Sky que esperava que sua primeira corrida na Scuderia fosse muito melhor e, mais tarde, disse que foi um desafio significativo se acostumar com seu novo carro e lidar com as condições ao seu redor.

"Senti como se estivesse no fundo do poço hoje - tudo é novo, desde a primeira vez que pilotei esse carro na chuva, o carro estava se comportando de forma muito diferente do que eu experimentei no passado, a unidade de potência, todas as funções de direção - todas as coisas são jogadas para você e você está tentando fazer malabarismos com elas", disse Hamilton.

"Infelizmente, no final, disseram que era apenas uma chuva curta e que o resto da pista estava seco, então eu pensei: 'Vou aguentar o máximo que puder. Posso mantê-lo na pista'. Eles não disseram que haveria mais chuva e, de repente, houve mais chuva, então acho que estava faltando um pouco de informação no final".

"Infelizmente, não tive confiança no carro hoje, por isso vou fazer algumas mudanças na próxima semana".

"Hoje foi a frenagem e a estabilidade traseira, especialmente na potência - houve muitas falhas, quase fui parar no muro várias vezes!"

Hamilton atribuiu os problemas de comunicação pelo rádio ao fato de ele e Adami estarem apenas se acostumando um com o outro, especialmente porque Hamilton formou uma relação de trabalho com o engenheiro da Mercedes, Pete Bonnington, que durou 12 anos.

Ele explicou que eles se reagrupariam depois para "seguir em frente" e elogiou o trabalho que o ex-engenheiro de Carlos Sainz fez durante o fim de semana, observando que a corrida foi um "curso intensivo" para se acostumar com seu novo ambiente.

"Acho que Riccardo fez um trabalho muito bom - acho que estamos aprendendo um com o outro pouco a pouco", disse Hamilton. "Depois disso, faremos o download e analisaremos todos os comentários, as coisas que eu disse e vice-versa".

"Em geral, não gosto de muitas informações durante a corrida - a menos que eu precise delas, eu as peço, mas ele fez o melhor que pôde hoje e vamos seguir em frente".

"Estou grato por ter passado por isso e ter saído com um pouco de algo, pelo menos em um ponto. Obviamente, não saí do lugar nem rodei hoje, mas com certeza faltou ritmo".

"Acredito que o carro tem mais desempenho do que conseguimos extrair neste fim de semana, e o desempenho foi ainda menor, por exemplo, na corrida, mas acho que tudo depende de ajustes".

"Aprendi muito neste fim de semana; há muito o que tirar de lição. Tenho algumas mudanças que farei para a próxima semana e verei como será, mas hoje foi um curso intensivo de como pilotar uma Ferrari na chuva", conclui.

