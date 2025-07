Lewis Hamilton está em sua primeira temporada com a Ferrari, mas já está pensando e trabalhando para o futuro da equipe de Maranello com o novo regulamento dos carros de 2026 com um objetivo: escapar da 'sina dos campeões' que afetou outros campeões da Fórmula 1 e rivais de Hamilton, Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Ambos foram para a Ferrari com o objetivo de levar a potência italiana de volta à conquista de títulos, mas nenhum dos dois conseguiu ter sucesso, sendo que a conquista de Kimi Raikkonen em 2007 continua sendo o último troféu da Scuderia no campeonato de pilotos.

O heptacampeão é o mais recente campeão da F1 em busca do troféu com a Scuderia e disse que está se esforçando ao máximo nos bastidores para contrariar essa tendência, ao lado do companheiro de equipe Charles Leclerc.

"A razão disso é que vejo um enorme potencial nessa equipe", disse Hamilton, sobre o trabalho com a Ferrari para 2026. "É por isso que a equipe não tem tido o sucesso que eu acho que ela merece. Portanto, sinto que é meu trabalho desafiar absolutamente todas as áreas, desafiar todos na equipe, especialmente os que estão no topo e que tomam as decisões".

"A paixão, nada chega perto disso. É uma organização enorme, com muitas peças em movimento, e nem todas elas estão funcionando em todos os cilindros que precisam estar".

O heptacampeão reforça que quer escapar da tal 'maldição' que afetou Vettel e Alonso: "Se você observar a equipe nos últimos 20 anos, ela teve pilotos incríveis".

"Você teve Kimi [Raikkonen], Fernando, Sebastian, todos campeões mundiais, mas eles não ganharam um campeonato mundial [com a Ferrari, com exceção de Raikkonen]. "E para mim, eu me recuso a fazer isso comigo. Portanto, estou me esforçando ao máximo", concluiu Hamilton.

