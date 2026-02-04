F1: Hamilton sente "mentalidade vencedora" na Ferrari em 2026

Após os primeiros testes de pré-temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton está entusiasmado ao perceber na equipe da Ferrari uma grande motivação e uma "mentalidade de vencedor" antes de iniciar a campanha de 2026.

Em muitos aspectos, o 2025 de Hamilton foi preocupante para ele. Esportivamente e mentalmente, o britânico pareceu perder o ritmo gradualmente, mesmo começando a campanha motivado após o lançamento em Maranello.

Mas a temporada 2025 da Scuderia também não correspondeu às expectativas, com um carro incapaz de vencer qualquer GP, apesar da boa dinâmica no final de 2024. A mudança regulatória de 2026 é, portanto, uma oportunidade de ouro para finalmente acabar com um longo jejum de títulos da Scuderia desde 2008.

De qualquer forma, a equipe iniciou a temporada em boas condições. Charles Leclerc e Hamilton completaram 440 voltas nos três dias de testes permitidos em Barcelona, totalizando mais de 2000 km rodados. Apenas a Mercedes fez melhor.

É claro que ainda é cedo para definir a hierarquia de uma temporada que, de qualquer forma, deve ser instável nesse aspecto, devido ao ritmo de desenvolvimento. Mas, internamente, Hamilton percebeu uma energia muito positiva emanando da Ferrari.

"Claro que ainda temos trabalho a fazer para melhorar, como todo mundo", declarou o heptacampeão. "Mas acho que nossas reuniões pós-pista foram muito construtivas. Todos estão realmente motivados. Sinto mais do que nunca uma mentalidade vencedora em cada membro da equipe. Isso é muito positivo".

Nenhum problema grave (ainda) na Ferrari

A semana de Hamilton começou com meio dia em pista molhada na terça-feira. Uma forma incomum de iniciar a pré-temporada, mas não desinteressante, segundo ele: "Foi uma semana realmente agradável, honestamente. Trabalhei muito durante o inverno [europeu], mas o que a equipe fez durante esse período para trazer mudanças para os testes [é positivo]".

"O começo da semana foi um pouco incomum, com um dia inteiro de chuva, o que não é o ideal, mas no ano passado, quando cheguei ao primeiro GP, o domingo da corrida foi a primeira vez que pilotei uma Ferrari [na chuva], e foi uma corrida muito difícil. Então, foi bom ter essa experiência e adquirir esse conhecimento".

Não tivemos realmente falhas, embora eu tenha certeza de que podem acontecer nas próximas semanas.

No geral, o britânico está satisfeito com um teste produtivo e sem grandes problemas, embora espere que eles possam surgir em algum momento da preparação para a temporada, que começará com o GP da Austrália no início de março.

"E só de ver a quilometragem que conseguimos percorrer nos últimos dias, graças ao trabalho incrível de toda a equipe na fábrica, sou realmente grato a eles, pois isso nos permitiu ser consistentes, sem enfrentar problemas..."

"Claro, sempre há pequenos detalhes, mas não tivemos realmente falhas, embora eu tenha certeza de que podem acontecer nas próximas semanas. Mas, fora isso, esses últimos dois dias foram realmente muito sólidos".

Os próximos compromissos da pré-temporada serão as duas sessões de testes no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro e de 18 a 20 de fevereiro.

