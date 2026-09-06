F1 - Hamilton critica Leclerc: "Eu estava à frente, não havia 'nós' naquela curva"

O GP da Itália de Fórmula 1 começou com polêmica entre os pilotos da Ferrari, o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc. Os dois tiveram um 'arranca-rabo' nas primeiras curvas da volta inicial e quem saiu prejudicado foi o heptacampeão. Assista:

Depois de abandonar a corrida após outro incidente, uma batida na área de escape da Parabolica, Leclerc fez sua análise sobre o 'lance' com o companheiro após a largada italiana.

"É verdade, que fomos além [do limite]. Acho que Lewis na Curva 1, depois na Curva 2 tentei fazer a curva o mais fechada possível, mas simplesmente não foi suficiente e fazer isso aqui [na corrida de casa da equipe] não está certo”, afirmou Charles.

A resposta de Hamilton não demorou: "O que aconteceu foi realmente prejudicial para a equipe e me colocou em posições mais atrás. Eu estava à frente na curva 2 para todos os efeitos. Eu estava à frente. Não havia nenhum 'nós' naquela curva".

O heptacampeão da F1 terminou em sexto e também afirmou o seguinte após a prova: "Somos muito gratos pelos torcedores que vieram aqui, mas estou decepcionado e arrasado por todos que trabalham na fábrica, porque trabalharam muitíssimo para trazer as atualizações. Hoje eles estarão destruídos e todas essas emoções afetaram negativamente o nosso fim de semana.

"Estou feliz pelo Kimi [Antonelli, italiano da Mercedes], que venceu, mas para nós foi uma corrida ruim. Não sei o que dizer sobre o que não funcionou neste fim de semana", completou o britânico da Ferrari.

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