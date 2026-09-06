F1 - Hamilton critica Leclerc: "Eu estava à frente, não havia 'nós' naquela curva"
Dupla da Ferrari teve momento tenso nas primeiras curvas do GP da Itália, conforme mostra o Motorsport.com no vídeo abaixo; inglês não gostou da manobra do moengasco
O GP da Itália de Fórmula 1 começou com polêmica entre os pilotos da Ferrari, o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc. Os dois tiveram um 'arranca-rabo' nas primeiras curvas da volta inicial e quem saiu prejudicado foi o heptacampeão. Assista:
Depois de abandonar a corrida após outro incidente, uma batida na área de escape da Parabolica, Leclerc fez sua análise sobre o 'lance' com o companheiro após a largada italiana.
"É verdade, que fomos além [do limite]. Acho que Lewis na Curva 1, depois na Curva 2 tentei fazer a curva o mais fechada possível, mas simplesmente não foi suficiente e fazer isso aqui [na corrida de casa da equipe] não está certo”, afirmou Charles.
A resposta de Hamilton não demorou: "O que aconteceu foi realmente prejudicial para a equipe e me colocou em posições mais atrás. Eu estava à frente na curva 2 para todos os efeitos. Eu estava à frente. Não havia nenhum 'nós' naquela curva".
O heptacampeão da F1 terminou em sexto e também afirmou o seguinte após a prova: "Somos muito gratos pelos torcedores que vieram aqui, mas estou decepcionado e arrasado por todos que trabalham na fábrica, porque trabalharam muitíssimo para trazer as atualizações. Hoje eles estarão destruídos e todas essas emoções afetaram negativamente o nosso fim de semana.
"Estou feliz pelo Kimi [Antonelli, italiano da Mercedes], que venceu, mas para nós foi uma corrida ruim. Não sei o que dizer sobre o que não funcionou neste fim de semana", completou o britânico da Ferrari.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Alonso prevê pódio de Antonelli em Monza mesmo com punição, mas italiano e Mercedes pregam cautela
Alteração do pódio do GP de Mônaco muda tabela da F1 2026; confira
F1: Ferrari vai manter ritmo de atualizações de 2026 "até o fim"; entenda
F1: Leclerc fará novos exames após acidente e problema no olho em Monza; saiba mais
F1 - Mercedes vs Ferrari: simulações de corrida não apontam favorito para o GP da Itália
F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes
Últimas notícias
Stock Car: Team RC repete cenário de 2025 e coloca Fraga e Di Mauro na liderança e vice-liderança
Marçal Muller amplia domínio e equipe celebra campeonato da Porsche Cup
Porsche Cup: Pedrosa vence corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos
F1 - Hamilton critica Leclerc: "Eu estava à frente, não havia 'nós' naquela curva"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários