Lewis Hamilton passou 12 anos defendendo as cores da Mercedes na Fórmula 1 e, agora, se mudou para a Ferrari. O heptacampeão esteve nas últimas semanas em Maranello, se adaptando à nova equipe e testando os carros de 2023 e 2024 dos italianos.

O britânico confessou que sua experiência está sendo um ponto importante para que ele entenda as coisas de maneira mais rápida e seja mais ágil para se encaixar no novo ambiente.

Perguntado por Ted Kravitz, da Sky Sports F1, se ele havia feito anotações sobre os detalhes importantes do processo de integração da Ferrari, Hamilton respondeu:

"É um processo incrivelmente crítico. Você tenta aprender tudo o mais rápido possível. Tive a mesma experiência de mudar de uma equipe para outra quando fui para a Mercedes. Na época, eu estava em um momento muito diferente da minha vida e fiz o melhor que pude".

"Felizmente, agora tenho muito mais experiência e acho que posso acelerar ainda mais o processo, mas é uma curva de aprendizado muito íngreme. A Ferrari é uma organização enorme e as coisas funcionam de forma completamente diferente do sistema com o qual eu estava acostumado nos últimos 10 a 12 anos".

"Não sei o quanto posso encurtar esse processo, mas o importante é estabelecer uma base sólida. E é isso que estamos fazendo agora".

Hamilton, por outro lado, disse que não achava que levaria muito tempo para se acostumar com seu novo carro, acrescentando:

"Sinto que temos uma boa base de confiança no momento e nossos sistemas e práticas de trabalho estão começando a se estabelecer".

"Não parece que serão necessários seis meses para aprender como a equipe funciona. Sinto que estamos progredindo muito mais rápido do que em minhas experiências anteriores de transição".

Hamilton teve dificuldades em seus últimos três anos na Mercedes, vencendo apenas duas corridas e não conseguindo disputar o título mundial. Uma queda no desempenho, especialmente na classificação, levou alguns a acreditar que seus dias no topo estavam ficando para trás. No entanto, o heptacampeão disse que foi 'reenergizado' na Ferrari e que sua confiança voltou.

"A energia que recebo da equipe é incrível. Há uma mágica aqui".

"Ainda será necessário muito trabalho duro e esforço de todos, e todos estão fazendo o melhor que podem para conseguir isso".

"Mas também se trata de acreditar. Todos aqui, cada pessoa desta equipe, sonha em vencer com a Ferrari. Sei que estou exatamente onde preciso estar e isso parece muito natural, parece muito certo".

Hamilton, que está tentando alcançar seu oitavo campeonato mundial batendo o recorde com a Ferrari, afirmou que a equipe tem tudo o que é necessário para vencer seu primeiro campeonato mundial desde 2008:

"Acho que esta equipe tem tudo o que é necessário para vencer um campeonato mundial, é só uma questão de juntar todas as peças".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

