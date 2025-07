Lewis Hamilton, em Silverstone, admitiu as dificuldades de acompanhar o ritmo de Charles Leclerc, que conhece a Scuderia há anos. Ele afirmou que o GP da Áustria de Fórmula 1 foi quando ele mais se aproximou do monegasco e disse que gostaria de ter tentado uma estratégia diferente da de seu companheiro de equipe. Para o próximo ano, ele espera ter uma Ferrari mais próxima de seu modo de pilotar.

Depois de comentar o cenário da corrida em casa, ("Sempre há mágica aqui em Silverstone, espero que o clima, todos os tipos de coisas, possam nos ajudar, porque obviamente não somos tão rápidos quanto a McLaren"), Lewis passou para a atualidade, começando com o que aconteceu no último domingo na Áustria em relação à sua estratégia de corrida. Seus pensamentos são muito claros, Hamilton não quer ter a mesma estratégia que Leclerc.

"Conversamos sobre isso, até mesmo uma hora atrás. Eu mencionei isso depois da corrida, então tivemos tempo para pensar a respeito. Acho que a primeira opinião da equipe foi que eles queriam garantir o terceiro e o quarto lugar, o que é ótimo".

"Mas eu disse: olhe, não estou aqui para largar em quarto e terminar em quarto, estou correndo, buscando cada pequena vantagem que puder. Por exemplo, no domingo passado, nós dois (Hamilton e Leclerc) estávamos com a mesma estratégia, ambos optamos por médio-duro-médio".

"Então eu disse que queria médio-médio-duro, nunca quero fazer a mesma coisa que meu companheiro de equipe e, no caso específico do último domingo, naquela última passagem não estávamos sob pressão dos rivais".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

Ele continua: "Conversamos sobre isso, a equipe explicou que [se Lewis tivesse continuado o stint tentando a corrida de uma parada] eu teria sido ultrapassado por Charles nos estágios finais, e eu contra-argumentei dizendo que poderia ter havido um safety car, e naquele momento eu não teria corrido nenhum risco".

"Não quero chegar ao ponto de ignorar [as ordens da equipe], então o que estamos fazendo é trabalhar na nossa comunicação, ainda estamos nos conhecendo para saber como gostamos de operar".

Já sobre o carro atual, o SF-25, Hamilton revelou animação. "Acho que demos um passo à frente e estou realmente confiante de que continuaremos nesse caminho, ainda temos que tentar tirar mais proveito desse carro. Ainda há alguns problemas iniciais que estamos tentando resolver, alguns de curto e outros de longo prazo, mas estamos tentando aproveitar ao máximo o que temos".

Hamilton voltou ao assunto "acerto", um dos tópicos mais comentados em sua primeira metade do campeonato. Por não ter um monoposto vencedor à sua disposição, Lewis sabe que seu desempenho é avaliado principalmente pelo confronto interno com Leclerc, e o saldo não é positivo.

"Charles está aqui há muito tempo e contribuiu para a evolução e o desenvolvimento desse carro. Ele encontrou uma maneira de fazer o carro funcionar, eu tentei outras direções que, no papel, deveriam ter funcionado, mas simplesmente não funcionaram, e não sei por quê".

"No entanto, as coisas melhoraram, aos poucos fui me aproximando da maneira como Charles faz o carro virar. Na semana passada, em Spielberg, foi quando as coisas melhoraram e, na verdade, nosso ritmo foi o mais próximo desde o início do ano. É um equilíbrio difícil de encontrar e de pilotar e, especialmente para mim, não é confortável".

Hamilton então afirmou que espera que o carro de 2026 tenha um acerto mais pessoal. "Portanto, não é um cenário que eu queira ter no futuro, por isso estou trabalhando com Loic [Serra] e todos os caras da fábrica para garantir que o próximo monoposto possa nascer com um pouco do meu DNA".

