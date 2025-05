Lewis Hamilton largou da sétima posição no GP de Mônaco de Fórmula 1 e ganhou algumas posições para receber a bandeira quadriculada em quinto lugar e conquistar 10 pontos. O heptacampeão foi quarto colocado na classificação de sábado, mas recebeu uma penalidade de três posições no grid antes da corrida por bloquear Max Verstappen no Q1.

Na corrida, Hamilton, que terminou em quinto, à frente de Isack Hadjar, da Racing Bulls, e Fernando Alonso, da Aston Martin, questionou as escolhas estratégicas da Ferrari em uma corrida em que o companheiro de equipe, Charles Leclerc, foi segundo.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Não posso comentar sobre a corrida porque não me senti em nenhum lugar", disse Hamilton. "Larguei em sétimo, fiquei atrás de dois carros por um longo tempo, finalmente consegui passar, mas depois fiquei literalmente nas brechas."

"A diferença era muito grande e eu não estava competindo com ninguém, precisava de um safety car ou algo assim, mas isso não aconteceu. Foi uma corrida bem tranquila depois disso. As informações da equipe não eram muito claras. Eu nem sabia pelo que estava lutando, se estava lutando pela posição à minha frente", completou.

