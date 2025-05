Lewis Hamilton e o companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, compensaram um sábado decepcionante, com os dois carros terminando na zona de pontuação no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1. Agora, o heptacamepão quer tentar novas abordagens com a Scuderia.

Leclerc largou uma posição à frente de Hamilton, como P11. Depois que ambos tiveram dificuldades com o ritmo de volta em Ímola, o sete vezes campeão admitiu ter ficado "devastado", embora estivesse satisfeito com a configuração do carro.

Depois de lutar para subir da 12ª para a quarta posição na corrida, em um local onde as ultrapassagens são notoriamente difíceis, Hamilton parecia ansioso para tentar algo novo, apesar de esperar alguma resistência por parte da equipe.

"Tenho algumas ideias que gostaria de aplicar nesta semana e que as pessoas têm relutado um pouco em colocar em prática, acho, porque tivemos que nos concentrar em muitas outras coisas", disse ele à mídia. "Mas espero que possamos encontrar algo que traga mais desempenho."

Hamilton subiu lentamente na classificação durante um primeiro stint longo, que acabou levando à primeira troca de pneus na volta 29, após o acidente de Esteban Ocon durante o safety car virtual. Na volta 46, voltou aos boxes quando a equipe foi levada para trás do safety car pela Mercedes de Kimi Antonelli, que estava com problemas.

Em sua temporada de estreia pela Ferrari, ele estava correndo diante dos Tifosi pela primeira vez em Ímola e sugeriu que um desempenho mais forte na classificação poderia ter resultado em um pódio no domingo.

O piloto de 40 anos ficou apenas 1,4 segundos atrás do terceiro colocado, Oscar Piastri. "Há muitos pontos positivos", disse Hamilton entusiasmado. "A estratégia foi fantástica, foram tomadas ótimas decisões. Só precisamos melhorar na classificação. Se tivéssemos largado em uma posição melhor, poderíamos estar lutando pelo pódio".

A Ferrari tem sido a quarta melhor equipe durante a maior parte da temporada 2025 da F1, com a vitória de Hamilton na sprint da China sendo um destaque. Embora o GP da Emilia Romagna tenha inspirado o heptacampeão, ele pediu cautela antes do fim de semana em Mônaco:

"Nosso carro geralmente é bom em alta velocidade, bom em média, mas talvez não seja tão forte em zonas de baixa velocidade. A próxima corrida é toda com seções de baixa velocidade, então teremos que ver como podemos tirar mais proveito disso."

