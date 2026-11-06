F1 - Hamilton sobre GP 400: "Ainda tenho ritmo, velocidade, dedicação e foco"
Heptacampeão se torna apenas o segundo piloto da história a atingir a marca de 400 GPs disputados na carreira
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
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O GP de São Paulo de 2026 representa um marco especial na carreira de Lewis Hamilton. Em um país tão adorado pelo heptacampeão, o britânico disputará o 400º GP de sua carreira na Fórmula 1.
Próximo de completar 20 anos no grid, tendo estreado em 2007, Hamilton se tornará apenas o segundo piloto na história da categoria com 400 GPs disputados, se juntando a outro nome do grid atual: Fernando Alonso.
Durante o dia de mídia pré-GP de São Paulo, o heptacampeão foi questionado pelo Motorsport.com sobre o que este marco representa em sua carreira.
"É meio doido. Eu nunca pensei que estaria atingindo números assim. É louco porque ainda me sinto jovem, independentemente das coisas que os outros dizem. Vocês viram na semana passada: eu ainda tenho ritmo, ainda tenho velocidade e ainda tenho dedicação, que é o mais importante, e o foco".
"Para mim, o número é meio que irrelevante, mas é bonito chegar a algo assim aqui no Brasil. Conheço alguns fotógrafos que já estão aqui há mais de 500 corridas, creio que em algum momento estarei assim também".
Hamilton chega à 400ª corrida na F1 em meio a uma disputa intensa pelo vice-campeonato de pilotos na temporada 2026, estando apenas dois pontos atrás de Max Verstappen.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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