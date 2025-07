Em entrevista ao Channel 4, Lewis Hamilton refletiu sobre os sentimentos durante a transição para a Ferrari na Fórmula 1 e a contribuição de Fred Vasseur para o processo.

O piloto britânico descreveu o que sentiu quando vestiu o macacão vermelho e entrou na garagem: "A Ferrari é muito especial. Toda vez que você veste um macacão vermelho e entra na garagem, vê o carro e fica atrás do volante, você tem essa sensação. Quando se senta no cockpit, sente que há uma verdadeira aura em torno dele. E pensa em todos os pilotos que sonharam em pilotar esse carro e nunca conseguiram, é um verdadeiro privilégio".

Hamilton, que não escondeu que o campeonato era seu objetivo quando entrou para a Ferrari, falou sobre a decepção com o desempenho desta temporada: "Quando cheguei à equipe, não tinha nenhuma expectativa especial, estava com a mente bem aberta. Obviamente eles estavam indo bem no final do ano passado, então era natural esperar que a melhora continuasse. Provavelmente os engenheiros e a equipe dirão que está pior do que pensavam no início do ano".

Mas, embora os comentários positivos do CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, não tenham acabado com os rumores sobre Vasseur, Hamilton expressou confiança no chefe de equipe francês, dizendo: "Fred me trouxe para esta equipe, então devo muito a ele, e quando você chega a uma equipe, vê o tamanho da organização e como a estrutura está montada. Como recém-chegado, você pode ver as coisas com mais clareza do que aqueles que estão lá há muito tempo não conseguem ver. Você pode ver os pontos positivos e negativos com muita clareza".

Hamilton concluiu dizendo que está "absolutamente convencido de que Fred é a pessoa certa para nos levar ao topo, então estou fazendo meu melhor para apoiá-lo o máximo possível e para fazer as mudanças necessárias, e há muitas delas".

GUTO NEJAIM e FAUSTO MACIEIRA: Márquez x Valentino, MANIAS da DUPLA, 'causos' e MUITA RESENHA!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!