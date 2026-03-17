F1 – Hamilton sobre trabalho com Ferrari: “Me ouviram e incorporaram algumas das coisas que pedi”

Lewis Hamilton afirmou estar "de volta à sua melhor forma", embora insista que ainda há "espaço para melhorar", após seu primeiro pódio com a Ferrari no GP da China de Fórmula 1.

No Circuito Internacional de Xangai, onde sua vitória na prova de sprint foi um raro destaque no ano passado, Hamilton superou seu companheiro de equipe Charles Leclerc nas duas sessões de classificação e saiu vitorioso na longa batalha de domingo.

Isso permitiu ao britânico subir ao pódio, ao lado dos pilotos da Mercedes, que acabaram se mostrando imbatíveis.

Isso representou um alívio a Hamilton, que suportou a mais longa espera da história por um pódio da Ferrari, já que esta foi sua 26ª largada em um GP com a Scuderia.

“Comecei esta jornada e este sonho de ir para a Ferrari e estar no lugar mais alto do pódio com eles, e este pódio demorou mais do que eu esperava”, admitiu o heptacampeão mundial. “Depois de um ano difícil no ano passado, poder participar do desenvolvimento com eles, trabalhar com eles durante o último ano, me dá um enorme orgulho e é um privilégio fazer parte desta marca. Eles nos forneceram um carro realmente sólido.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Questionado se sentia que havia recuperado sua melhor forma após um primeiro ano difícil na equipe de Maranello, o piloto de 41 anos respondeu: "Definitivamente, sinto que estou de volta à minha melhor forma, tanto mental quanto fisicamente."

Mas Hamilton ainda apontou que "há espaço para melhorias", em parte devido à sua idade e em parte porque ainda está se adaptando à equipe italiana. O inglês mudou para um novo engenheiro de corrida, Carlo Santi, que trabalhou anteriormente com Kimi Raikkonen; essa parceria é provisória por enquanto, e uma decisão sobre se Santi completará a temporada nessa função será tomada posteriormente.

“O treinamento neste inverno foi o mais pesado e intenso que já fiz, e isso provavelmente vem junto com a idade”, disse o inglês. “Leva mais tempo para me recuperar. Mas consegui integrar todas essas novas ferramentas. Tenho um ótimo preparador físico com quem já trabalhei antes, mas começamos a trabalhar juntos no Natal. Além disso, o tempo na fábrica, com o novo engenheiro, obviamente também foi um grande incentivo. O moral da equipe está ótimo.”

"Acho que ainda há mais por vir. Acho que ainda posso extrair mais desempenho deste carro. Ainda estou aprendendo sobre ele conforme avanço, principalmente em relação à distribuição de potência e outros aspectos. Além disso, entre meados e o final do ano passado, conversei bastante com os engenheiros e expliquei o que eu queria de um carro no qual não participei do desenvolvimento no ano passado."

“Desenvolver o carro com eles este ano e ver como me ouviram e incorporaram algumas das coisas que eu pedi, sou incrivelmente grato por terem me escutado. Isso faz com que nos sintamos mais unidos, porque estamos caminhando na mesma direção.”

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Yong Teck Lim / LAT Images via Getty Images

Não se deve minimizar o fato de Hamilton não ter conseguido influenciar o desenvolvimento do SF-25, já que se juntou à Scuderia relativamente tarde, antes da temporada de 2025 – seu primeiro dia em Maranello foi 20 de janeiro. O chefe da equipe, Fred Vasseur, está perfeitamente ciente disso, e é por isso que – além de uma melhor integração na equipe – ele não se surpreende com a melhora no desempenho de Hamilton.

“Honestamente, acho que é sempre muito mais fácil na segunda [temporada], porque você faz parte do projeto desde o início; ele estava no simulador em meados de 2025, quando começamos o projeto”, destacou Vasseur após o GP da China. “E acho que ele também se sente um pouco mais envolvido no projeto do que estava há um ano; quando ele se juntou à equipe em janeiro, o carro já estava pronto.”

“Ele também conhece um pouco mais todo mundo, o relacionamento está melhorando cada vez mais, está mais fácil para ele lidar com as pessoas e trabalhar com todos. Passo a passo, temos que ir conquistando pequenas vitórias, porque é assim que vamos diminuir a distância.”

Colaborou: Oleg Karpov

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