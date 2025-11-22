F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada
F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?

F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que Russell não conseguiu a pole no GP de Las Vegas?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Astro inglês afirmou estar vivendo um "pesadelo" após outro dia ruim com o time de Maranello na atual temporada; saiba mais detalhes no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:

Heptacampeão da Fórmula 1 e recordista de poles na categoria, tendo largado em primeiro em 104 GPs da competição, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou em último na classificação para o GP de Las Vegas e parte do fundo do grid pela primeira vez na elite global do esporte a motor desde 2017.

O editor recomenda:

Naquele ano, o inglês partiu de 20º no GP do Brasil. O quali do heptacampeão neste sábado também faz com que ele iguale uma marca negativa 'conquistada' pelo italiano Giancarlo Fisichella na temporada de 2009.

No GP de Abu Dhabi daquele campeonato, o veterano italiano -- um dos substitutos de Felipe Massa após o grave acidente do brasileiro no GP da Hungria -- também se classificou em 20º. Até agora, havia sido a última vez que um piloto da Ferrari em último.

Após a classificação deste sábado, Hamilton disse à Sky Sports estar "vivendo um pesadelo" . Na Scuderia, a sessão que definiu o grid em Vegas também foi difícil do outro lado da garagem, já que o monegasco Charles Leclerc foi nono. O Motorsport.com faz a cobertura completa aqui e no YouTube.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h00  

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 2 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
F1: "Bortoleto está fazendo tudo certo", enaltece Wheatley apesar de P18 na classificação de Vegas

F1: "Bortoleto está fazendo tudo certo", enaltece Wheatley apesar de P18 na classificação de Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Bortoleto está fazendo tudo certo", enaltece Wheatley apesar de P18 na classificação de Vegas
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao GP de Las Vegas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao GP de Las Vegas
Lewis Hamilton
Mais de
Lewis Hamilton
F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"

F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes
Ferrari
Mais de
Ferrari
F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Últimas notícias

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros