F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira
Astro inglês afirmou estar vivendo um "pesadelo" após outro dia ruim com o time de Maranello na atual temporada; saiba mais detalhes no Motorsport.com
Heptacampeão da Fórmula 1 e recordista de poles na categoria, tendo largado em primeiro em 104 GPs da competição, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou em último na classificação para o GP de Las Vegas e parte do fundo do grid pela primeira vez na elite global do esporte a motor desde 2017.
Naquele ano, o inglês partiu de 20º no GP do Brasil. O quali do heptacampeão neste sábado também faz com que ele iguale uma marca negativa 'conquistada' pelo italiano Giancarlo Fisichella na temporada de 2009.
No GP de Abu Dhabi daquele campeonato, o veterano italiano -- um dos substitutos de Felipe Massa após o grave acidente do brasileiro no GP da Hungria -- também se classificou em 20º. Até agora, havia sido a última vez que um piloto da Ferrari em último.
Após a classificação deste sábado, Hamilton disse à Sky Sports estar "vivendo um pesadelo" . Na Scuderia, a sessão que definiu o grid em Vegas também foi difícil do outro lado da garagem, já que o monegasco Charles Leclerc foi nono. O Motorsport.com faz a cobertura completa aqui e no YouTube.
