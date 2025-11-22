F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Heptacampeão da Fórmula 1 e recordista de poles na categoria, tendo largado em primeiro em 104 GPs da competição, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, ficou em último na classificação para o GP de Las Vegas e parte do fundo do grid pela primeira vez na elite global do esporte a motor desde 2017.

Naquele ano, o inglês partiu de 20º no GP do Brasil. O quali do heptacampeão neste sábado também faz com que ele iguale uma marca negativa 'conquistada' pelo italiano Giancarlo Fisichella na temporada de 2009.

No GP de Abu Dhabi daquele campeonato, o veterano italiano -- um dos substitutos de Felipe Massa após o grave acidente do brasileiro no GP da Hungria -- também se classificou em 20º. Até agora, havia sido a última vez que um piloto da Ferrari em último.

Após a classificação deste sábado, Hamilton disse à Sky Sports estar "vivendo um pesadelo" . Na Scuderia, a sessão que definiu o grid em Vegas também foi difícil do outro lado da garagem, já que o monegasco Charles Leclerc foi nono. O Motorsport.com faz a cobertura completa aqui e no YouTube.

Confira a programação do GP de Las Vegas de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 01h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h00

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!