Fórmula 1 GP da China

F1 - Hamilton: "Temos que trabalhar muito para eliminar a vantagem da Mercedes"

A corrida sprint de Xangai é disputada na virada de sexta-feira para sábado, à meia-noite (Brasília), enquanto a classificação para a corrida principal é às 4h

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:

Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o quarto no quali sprint do GP da China, atrás do compatriota Lando Norris, da McLaren, e das Mercedes, que conseguiram mais uma dobradinha liderada pelo também inglês George Russell, à frente do italiano Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton ficou a 0s641 de Russell e, após a sessão, comentou sobre a classificação para a corrida curta deste sábado na China: “Estou muito satisfeito com a sessão. No geral, o carro pareceu muito bom, só estamos perdendo tempo nas retas no momento. Mas isso faz uma grande diferença.”

Lewis Hamilton'ın aracı, Ferrari

O carro de Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Temos muito trabalho pela frente. Precisamos trabalhar muito duro em Maranello para melhorar o desempenho”, comentou Lewis, antes de elogiar a Mercedes: “Estávamos cientes disso. Achávamos que a Mercedes tinha começado [o projeto deste ano] mais cedo do que os outros".

"Em 2014, eles fizeram o mesmo. Eles fizeram um ótimo trabalho, mas precisamos trabalhar muito para diminuir essa diferença", completou o astro, que superou o companheiro monegasco Charles Leclerc, sexto no grid sprint chinês -- atrás do australiano Oscar Piastri, quinto colocado com a McLaren.

