O heptacampeão da Fórmula 1 Lewis Hamilton teve uma reunião de última hora com Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, antes da corrida de domingo do GP de Miami, conforme revela o jornalista Frederic Ferret, do jornal esportivo francês L'Équipe.

Ferret disse, no podcast F1Nation, que o britânico conversou com o chefe de equipe, mas sem ser necessariamente em um cenário de crise.

"Lewis [Hamilton] foi falar com Fred [Vasseur] enquanto tomávamos um café e disse: 'Quero falar com você sobre os pneus'. Eram 9 horas da manhã da corrida. Ele não estava reclamando. Ele estava tentando ajudar. Não há problema algum".

"Ouvimos Lewis ser duro com Bono [Peter Bonnigton, ex-engenheiro de corrida de Hamilton] quando eles tiveram problemas. É fácil para os jornalistas escreverem: 'Ferrari, grandes problemas'. É mais complicado do que isso".

Ferret afirmou que o clima na Ferrari ainda é tranquilo: "[A atmosfera é] 100% [harmoniosa] - e eu não estou falando besteira. Eles estão muito calmos e querem melhorar. Charles fica muito chateado quando diz que não pode ser o oitavo no grid porque é um piloto da Ferrari e quer vencer".

"Toda a bagunça que estamos vendo é por causa da conversa pelo rádio, que foi difícil. Na Ferrari, sempre foi assim. Lembre-se que na China, Sebastian Vettel fez exatamente o mesmo, com o mesmo resultado".

"[Hamilton e Leclerc] são dois grandes pilotos competindo em alto nível e querem estar um na frente do outro", afirmou o repórter francês. "Não há como evitar isso. É mais fácil se você tiver [Andrea] Kimi Antonelli. Ele não vai reclamar de George Russell se estiver acompanhando [atrás]".

"Max Verstappen está sozinho [como piloto principal da Red Bull]. E você já viu, entre Oscar Piastri e Lando Norris, que há algumas batalhas difíceis. Lewis disse que não há problemas, foi apenas adrenalina".

Ferret afirmou que uma questões principais da equipe é a forma nos treinos classificatórios:

"O problema não é o ritmo durante a corrida. O problema é conseguir se classificar. Não se pode dizer que Charles não sabe como se classificar. Lewis é o melhor poleman de todos os tempos [estatisticamente]. É apenas a maneira de colocar a temperatura nos pneus com este carro".

