VÍDEO: Hamilton treina boxe com lenda mexicana Julio César Chávez

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes na Fórmula 1, e o multicampeão de boxe Julio César Chávez, mexicano, participaram de um treino amigável da ‘Nobre Arte’ nesta quinta-feira. A ação faz parte da promoção do GP do México, que ocorre neste fim de semana.

Hamilton e Chávez aproveitaram a oportunidade para reconhecer suas trajetórias no esporte. "É uma honra ter este momento com uma lenda do boxe", comentou o pentacampeão mundial da F1, que pode conquistar o hexa neste domingo.