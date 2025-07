Depois de rumores que indicavam uma nova contratação para o lado de Lewis Hamilton da garagem da Ferrari, o heptacampeão revelou que já trabalhou com o novo integrante da equipe de engenharia da Scuderia durante o GP da Bélgica de Fórmula 1.

Lewis Hamilton estava tendo um fim de semana muito ruim, com um acidente na corrida sprint de Spa-Francorchamps, caindo para 18º e sendo eliminado na Q1 da classificação principal no sábado.

Começando a corrida em 16º lugar, a equipe da Ferrari interveio e fez grandes mudanças no SF-25 na noite de sábado. A equipe de engenharia da Ferrari equipou o carro com um novo motor, componentes da unidade de potência, como uma bateria a e componentes eletrônicos de controle novos, além de alterar as configurações da suspensão para o caso de a corrida ser chuvsa.

Como resultado das mudanças no carro após a classificação, Hamilton começou a corrida de domingo em 18º nos boxes, conforme exigido pelas regras de parque fechado.

Graças a uma troca ideal para os pneus de pista seca e após uma longa noite de trabalho da equipe focada em melhorar o carro, Hamilton terminou em sétimo lugar e foi escolhido "Piloto do Dia".

Hamilton, que ainda está se acostumando com a nova geometria da suspensão traseira que a equipe trouxe para o SF-25 para o GP da Bélgica, disse que essa peça adicional não foi a única inovação.

Ele disse após a corrida que havia um novo nome na garagem da Ferrari e que trabalhou intensamente com essa pessoa na noite de sábado. O piloto britânico não deu muitos detalhes sobre quem era essa pessoa e que tarefa lhe foi atribuída, mas que já trabalhou com ele na Mercedes.

"Não é fácil trocar de engenheiro no meio de uma temporada", disse Hamilton. "Estamos nos acostumando uns com os outros e temos que aprender muito, muito rápido". Durante a noite de sábado para domingo, os dois trabalharam juntos para corrigir alguns dos problemas da Ferrari. Como resultado, Hamilton melhorou de P18 no grid para P7 na corrida de domingo.

"Não é fácil trocar de engenheiro no meio da temporada. Mas ele é alguém que conheço há muitos anos e esteve comigo na minha antiga equipe, mas não nessa posição. Estamos nos acostumando uns com os outros e temos que aprender muito rápido".

"Acho que as mudanças que fizemos realmente fizeram com que nós dois nos destacássemos. Mas acho que fizemos um ótimo trabalho esta noite e só estamos ficando mais fortes hoje".

Atualizações da Ferrari

Hamilton atribuiu sua rodada na quali sprint a uma nova peça que também provocou o acidente no treino do companheiro de equipe Charles Leclerc no Canadá.

Explicando que o comportamento alterado da frenagem o pegou desprevenido, mas melhorou depois que a peça foi otimizada, Hamilton resumiu as mudanças feitas no carro na noite de sábado como um passo na direção certa: "Há basicamente dois elementos na atualização que fizemos".

"Um desses elementos nós trouxemos para Montreal para testar, mas eu não testei, Charles testou e usou parte dele em algumas corridas. Ele se saiu muito bem hoje. Ele está se sentindo mais confortável e mais tranquilo. Para mim, foi a primeira vez que usei essa peça. Aquela rodada me pegou desprevenido porque eu não estava esperando".

"Além disso, com a mudança de engenheiro, nós dois estávamos em águas profundas e acho que fizemos um trabalho muito bom durante a noite para corrigir alguns desses ajustes. O carro estava muito melhor para pilotar hoje. Então, eu me diverti muito tentando encontrar o caminho".

Apesar de toda a negatividade que experimentou na Bélgica, Hamilton, que teve um desempenho muito bom no domingo, continua confiante e otimista antes do fim de semana na Hungria. Ele acredita que as informações e os ajustes que descobriu sobre o carro no fim de semana são um bom ponto de partida.

"Definitivamente, preciso deixar isso para trás, estou confiante para seguir em frente", disse Hamilton. Aprendi muito mais sobre o carro hoje, fiz o ajuste fino e vou ajustá-lo ainda mais para a próxima semana. Estarei na fábrica na quarta-feira, então não vejo por que não podemos obter melhores resultados no futuro".

