Lewis Hamilton trocará o motor de combustão de seu carro e perderá cinco posições no GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (14), de acordo com informações do paddock, citadas pelo jornalista do Globo Esporte Rafael Lopes.

A FIA ainda não anunciou a penalidade. Caso confirmada, não seria a primeira vez que a Mercedes faz modificações na unidade, já que o heptacampeão também cumpriu punição por isso na etapa da Turquia com dez lugares no grid. Como seria a segunda vez que a equipe ultrapassaria o limite, com apenas um componente e não o motor completo, receberia cinco.

A medida possivelmente tomada pela equipe alemã significaria que os problemas com sua unidade ainda não foram resolvidos, o que pode os deixar em risco nos GPs do Catar e Arábia Saudita, que devem exigir muito da peça.

Em coletiva de imprensa realizada em Interlagos nesta quinta-feira (11), Hamilton despistou sobre a troca e disse não ter informação de problemas até então.

"Não posso comentar no momento, acho que os motores nem chegaram esta manhã", comentou o britânico. "Pelo que sei, meu motor está bom, mas vou descobrir mais tarde. Nós nem terminamos a parte de engenharia ainda."

Não há qualquer informação de momento se a Red Bull também fará uma troca, o que parece improvável. Max Verstappen é favorito em Interlagos e pode aumentar ainda mais a vantagem na liderança, atualmente de 19 pontos, caso Hamilton não consiga ganhar posições largando do meio do pelotão.

F1 2021: A F1 está de volta ao Brasil! Rico Penteado analisa prova em Interlagos | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #144: GP no Brasil será o mais decisivo dos últimos 10 anos?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: